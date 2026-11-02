Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'ye gerçekleştirdiği seyahat sırasında anlamlı bir jest yaptı. Cumhurbaşkanlığı uçağının Azerbaycan hava sahasından geçtiği sırada pilot telsizini kullanan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına özel bir mesaj gönderdi.

GÖKYÜZÜNDEN KARDEŞLİK MESAJI

Güney Kore yolculuğu sırasında Azerbaycan hava sahasına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktaki telsiz sistemi üzerinden yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki güçlü bağlara dikkat çekti.

Erdoğan, kendisi ve beraberindeki heyet adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına selamlarını ileterek Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin önemini vurguladı.

8 KASIM ZAFER GÜNÜ'NÜ UNUTMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telsiz aracılığıyla ilettiği mesajında Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü de kutladı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inandığını belirten Erdoğan, Azerbaycan halkına barış, huzur, refah ve ilerleme temennilerinde bulundu.

ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E ÖZEL SELAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e kardeşlik duygularıyla seslenerek Güney Kore yolculuğu sırasında Azerbaycan hava sahasından geçmenin kendisi için anlamlı olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın gelecekte de gelişerek devam edeceğine olan inancını dile getiren Erdoğan, iki ülke arasındaki dayanışmanın süreceği mesajını verdi.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA GÜÇLÜ BAĞLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan gönderdiği mesaj, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın diplomatik ilişkilerin bir yansıması olarak değerlendirildi.

İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik iş birliğinin önemini bir kez daha gündeme taşıyan mesajda, karşılıklı dayanışma ve kardeşlik vurgusu öne çıktı.

Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti sırasında gerçekleştirdiği bu telsiz konuşması, seyahatin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.