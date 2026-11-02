Antalya'da meydana gelen silahlı yaralama olayına karıştığı öne sürülen Furkan A., otomobille kaçtığı Burdur'da polis ekiplerince yakalandı. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin aracında ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü belgesi bulunmadığı belirlenen şüpheliye, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 80 bin TL idari para cezası uygulandı.

ANTALYA'DAKİ SİLAHLI OLAYIN ARDINDAN KAÇTI

Edinilen bilgilere göre Antalya'da yaşanan silahlı yaralama olayının ardından şüpheli olarak aranan Furkan A., 35 AGD 669 plakalı otomobille Burdur istikametine hareket etti. Aracın güzergâhının belirlenmesi üzerine polis ekipleri yakalama çalışması başlattı.

Şüphelinin kullandığı otomobil, saat 08.00 sıralarında Burdur-Isparta kara yolu üzerindeki Otogar Kavşağı yakınlarında durduruldu. Polis ekipleri, araç sürücüsünü kontrol altına alarak otomobilde ve şüphelinin üzerinde arama yaptı.

ARAÇTA VE ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin türü, miktarı ve hangi amaçla bulundurulduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Antalya'daki silahlı yaralama olayının şüphelisi Furkan A., Burdur'da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin silahlı yaralama olayıyla bağlantısına ve ele geçirilen maddelere ilişkin inceleme başlatıldı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 80 BİN TL CEZA

Yakalama işleminin ardından yapılan trafik kontrollerinde Furkan A.'nın sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz araç kullanması ve belirlenen diğer trafik ihlalleri nedeniyle şüpheliye toplam 80 bin TL idari para cezası kesildi.

Şüphelinin kullandığı otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Uygulanan 80 bin TL'lik cezanın hangi trafik ihlallerinden oluştuğuna ilişkin ayrıntılı döküm açıklanmadı.

2026 TRAFİK CEZALARI RESMÎ REHBERDE YER ALIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 27 Şubat 2026 tarihinde yayımladığı 2026 Trafik Ceza Rehberi'nde trafik ihlallerine ilişkin yaptırımları düzenledi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. maddesi, sürücü belgesi olmayan kişilerin motorlu araç kullanmasını yasaklıyor.

Burdur'daki olayda uygulanan 80 bin TL'lik idari para cezasının yalnızca ehliyetsiz araç kullanmaktan kaynaklanmadığı, diğer trafik ihlallerini de kapsadığı bildirildi. Bu nedenle toplam cezanın tamamını tek bir ihlale bağlamak mümkün değil.

SİLAHLI YARALAMA OLAYIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Antalya'daki silahlı yaralama olayının hangi ilçede ve ne zaman gerçekleştiği, yaralanan kişinin sağlık durumu ve olayın nedeni hakkında henüz doğrulanmış ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün resmî internet sitesinde erişilebilen duyurular arasında bu yakalamaya ilişkin ayrıntılı bir açıklama da tespit edilemedi. Yakalama ve trafik cezasına ilişkin bilgiler, 2 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan İhlas Haber Ajansı'nın olay aktarımına dayanıyor.

Gözaltına alınan şüpheli hakkındaki adli işlemler devam ederken silahlı yaralama olayı ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili tahkikat sürüyor. Şüphelinin adliyeye sevk edilip edilmediğine ilişkin henüz yeni bir bilgi paylaşılmadı.