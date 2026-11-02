Sarıgül ailesine yönelik yürütülen suç gelirlerini aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün savcılığa verdiği ek ifadede dile getirdiği iddiaların ardından, Özgür Özel hakkında adli süreç başlatıldığı ileri sürüldü.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine dayandırılan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Özgür Özel hakkındaki iddiaları incelemeye aldığı ve dosyanın Ankara'ya gönderilmesinin beklendiği belirtildi.

250 BİN DOLARIN ARACA BIRAKILDIĞINI İDDİA ETTİ

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül, savcılığa verdiği ek ifadede babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e para verdiğini öne sürdü.

Sarıgül, Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde genel merkez binasının iç düzenlemesi için 250 bin dolar verildiğini iddia etti.

Söz konusu paranın Ankara'nın Ümitköy semtindeki bir restoranın çıkışında Özel'e ait aracın arka bölümüne bırakıldığını ileri süren Emir Sarıgül, bu bilgiyi doğrudan babasından duyduğunu belirtti.

HEDİYE PAKETİNDE 100 BİN DOLAR İDDİASI

Emir Sarıgül, ek ifadesinde farklı tarihlerde başka para teslimatları yapıldığını da öne sürdü.

İddiasına göre babası Mustafa Sarıgül, iki atkının bulunduğu bir hediye paketine 100 bin dolar yerleştirdi. Paketin daha sonra Özgür Özel'e verildiğini ileri süren Sarıgül, para teslimine ilişkin bilgiyi de babasından öğrendiğini söyledi.

Sarıgül ayrıca bir parti otobüsünün ses sistemi ve iç tasarımı için 250 bin dolar veya avro tutarında başka bir ödeme yapıldığını iddia etti.

DOSYANIN ANKARA'YA GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR

Emir Sarıgül'ün iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.

Haberlere göre dosyanın, milletvekilleri hakkındaki soruşturma işlemleri kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi bekleniyor.

Ankara'da yapılacak incelemelerin ardından gerekli görülmesi halinde yasama dokunulmazlığına ilişkin fezleke düzenlenmesi gündeme gelebilecek.

GÖZLER ADLİ SÜRECE ÇEVRİLDİ

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialar, siyasi gündemde tartışılmaya devam ediyor.

Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların hukuki açıdan nasıl değerlendirileceği, savcılık incelemeleri ve olası yeni açıklamaların ardından netleşecek.