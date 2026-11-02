Akaryakıt fiyatlarında kasım ayının ilk günlerinde yaşanan artışların ardından LPG (otogaz) kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre 3 Kasım 2026 Salı günü saat 00.01'den itibaren otogazın litre fiyatına 9,09 ile 9,15 TL arasında zam yapılması bekleniyor. Artışın gerçekleşmesi halinde Antalya ve Alanya'da LPG fiyatlarının 50 TL seviyesini aşabileceği hesaplanıyor. Ancak dağıtım şirketlerinin yeni fiyat tarifeleri henüz kesinleşmedi.

ANTALYA'DA LPG FİYATI 50 TL'Yİ AŞABİLİR

2 Kasım 2026 tarihli akaryakıt fiyatı derlemelerinde Antalya'da otogazın litre fiyatı yaklaşık 41,40 TL olarak gösteriliyor. Bu fiyat üzerinden 9,09 TL zam hesaplandığında litre fiyatı 50,49 TL'ye, 9,15 TL artış uygulanması halinde ise 50,55 TL'ye yükseliyor. Söz konusu rakamlar kesinleşmiş pompa tarifesi değil, mevcut fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamaları ifade ediyor.

Alanya'daki LPG kullanıcıları açısından da benzer bir maliyet artışı söz konusu. Ancak ilçedeki istasyonların güncel satış fiyatları ve dağıtım şirketlerinin uyguladığı tarifeler farklılık gösterebildiğinden, Alanya genelinde geçerli tek bir litre fiyatından söz etmek mümkün değil. Kesin fiyatlar, 3 Kasım'da istasyonların pompa tarifelerini güncellemesiyle ortaya çıkacak.

40 LİTRELİK DEPODA 366 TL'YE VARAN EK MALİYET

Beklenen artışın araç sahiplerinin bütçesine etkisi de hesaplandı. Litre başına 9,09 TL zam uygulanması halinde 30 litrelik LPG dolumunun maliyeti 272,70 TL, 40 litrelik dolumun maliyeti 363,60 TL, 50 litrelik dolumun maliyeti ise 454,50 TL artacak. Zam tutarının 9,15 TL olması durumunda 40 litrelik dolumdaki ek maliyet 366 TL'ye ulaşacak.

Antalya için açıklanan yaklaşık 41,40 TL'lik litre fiyatı esas alındığında, 40 litre otogazın mevcut dolum maliyeti 1.656 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen 9,15 TL'lik artışın gerçekleşmesi halinde aynı miktardaki yakıtın maliyeti 2.022 TL'ye çıkacak. Bu hesaplama yaklaşık yüzde 22,1 oranında fiyat artışına karşılık geliyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA BEKLENEN YENİ FİYATLAR

Enerji Günlüğü'nün 2 Kasım 2026 tarihinde sektör kaynaklarına dayandırdığı Rafineri çıkış fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle otogaza 9,09 ile 9,15 TL arasında zam bekleniyor. Artışın uygulanması durumunda İstanbul Avrupa Yakası'nda litre fiyatının yaklaşık 50,20 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 49,60 TL'ye ve Ankara'da 50,29 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

Bu tahminler, otogaz fiyatlarının şehirler arasında farklılaştığını da gösteriyor. Nakliye giderleri, dağıtım şirketlerinin fiyat politikaları ve istasyonların satış koşulları nedeniyle aynı tarihte farklı bölgelerde değişik pompa fiyatları uygulanabiliyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ÖTV ARTIŞI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Otogazdaki zam beklentisi, benzin ve motorinde 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe giren vergi düzenlemelerinin hemen ardından gündeme geldi. Resmî Gazete'de yayımlanan 11822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 95 oktan kurşunsuz benzinin litre başına özel tüketim vergisi, 1-31 Ekim döneminde uygulanan 7,90 TL'den 1-30 Kasım döneminde 11,36 TL'ye yükseldi. Böylece benzindeki ÖTV tutarında litre başına 3,46 TL artış gerçekleşti. KDV etkisiyle bu değişikliğin pompa fiyatına yansıması yaklaşık 4,15 TL oldu.

Motorinde ise 13 Ağustos 2026 tarihli ve 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda kademeli vergi artışı uygulanıyor. Düzenlemeye göre motorindeki litre başına ÖTV tutarı ekim ayında 6 TL iken kasım ayında 9 TL'ye yükseldi. Bu değişikliğin KDV dahil fiyat etkisi litre başına 3,60 TL olarak hesaplanıyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA VERGİ VE RAFİNERİ ETKİSİ

Gelir İdaresi Başkanlığının 3 Temmuz 2026 tarihli ve 11488 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin açıklamasına göre, akaryakıt fiyatlarındaki artışların vergi indirimiyle kısmen karşılanmasını sağlayan eşel-mobil uygulaması 1 Ekim 2026 itibarıyla sona erdirildi. Bu değişiklik, rafineri fiyatlarındaki hareketlerin pompa fiyatlarına yansıması açısından önem taşıyor.

Kasım ayının başında benzin ve motorinde yaşanan artışlar önceden belirlenen ÖTV takviminden kaynaklanırken, 3 Kasım için beklenen LPG zammı sektör kaynaklarınca rafineri çıkış fiyatlarındaki yükselişle ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla otogazdaki yeni zam beklentisi ile benzin ve motorindeki vergi kaynaklı artışlar aynı düzenlemenin sonucu değil.

ALANYA'DA TİCARİ ARAÇLARIN GİDERLERİ ARTABİLİR

Beklenen fiyat değişikliği, özellikle LPG kullanan ticari taksiler ve günlük kilometresi yüksek araç sahipleri açısından önemli bir gider artışı anlamına geliyor. Örneğin ayda 200 litre otogaz tüketen bir sürücünün yakıt harcaması, litre başına 9,15 TL zam gerçekleşirse aylık 1.830 TL artacak. Aylık tüketimi 300 litre olan bir araçta ise ek maliyet 2.745 TL'ye ulaşacak.

Bu hesaplamalar yalnızca LPG'nin litre fiyatındaki değişimi kapsıyor. Araçların yakıt tüketimi, kullanım mesafesi ve istasyonlar arasındaki fiyat farklılıkları toplam gideri değiştirebiliyor.

LPG ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Otogaz fiyatlarında beklenen artışın 2 Kasım Pazartesi gününü 3 Kasım Salı gününe bağlayan gece saat 00.01 itibarıyla uygulanması öngörülüyor. Ancak 2 Kasım itibarıyla sektör kaynaklarının paylaştığı tutarlar beklenti niteliği taşıyor. Zam miktarının ve yeni pompa fiyatlarının kesinleşmesi için dağıtım şirketlerinin güncel tarifelerinin açıklanması gerekiyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt piyasasına ilişkin fiyat bilgilerini resmî internet sitesindeki fiyat sorgulama sistemi üzerinden yayımlıyor. Kurumun açıklamasına göre pompa fiyatları bayi otomasyon sisteminden gelen fiilî satış verilerine, bayi tavan fiyatları ise dağıtım şirketlerinin bildirimlerine dayanıyor. Antalya ve Alanya'daki sürücüler, fiyat değişikliklerini ilgili dağıtım şirketlerinin güncel tarifelerinden ve istasyonların pompa fiyatlarından takip edebilecek.