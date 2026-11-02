Akdeniz'de 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 11.59'da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıklarken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, sarsıntının büyüklüğünü 4,0 olarak duyurdu. İki kurumun açıkladığı derinlik değerleri de farklılık gösterdi.

AFAD DEPREMİN KOORDİNATLARINI PAYLAŞTI

AFAD'ın 2 Kasım 2026 tarihli son depremler listesine göre sarsıntı, Türkiye saatiyle 11.59.08'de kaydedildi. Depremin merkez üssü 33,78283 kuzey enlemi ile 25,72517 doğu boylamı olarak açıklandı. Kurumun resmî kayıtlarında depremin büyüklüğü 3,8 (ML), derinliği ise 13,64 kilometre olarak yer aldı.

KANDİLLİ VE AFAD VERİLERİ ARASINDA FARK VAR

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşılan verilerine göre aynı depremin büyüklüğü 4,0, derinliği ise 23 kilometre olarak ölçüldü. Böylece iki kurumun büyüklük ölçümleri arasında 0,2, derinlik hesaplamaları arasında yaklaşık 9,4 kilometre fark oluştu. Kandilli'nin söz konusu değerleri bağımsız olarak doğrulanamadı.

Deprem büyüklüğü ve derinliğine ilişkin farklı sonuçlar, kurumların kullandığı sismik ölçüm ağları, veri işleme yöntemleri ve hesaplama modellerinden kaynaklanabiliyor. Bu nedenle aynı deprem için ilk açıklanan değerler farklılık gösterebiliyor. Ölçümlerin daha sonra güncellenmesi de mümkün.

ANTALYA AÇIKLARINDA DA DEPREM KAYDEDİLDİ

AFAD'ın 2 Kasım 2026 tarihli kayıtlarında, Akdeniz'deki 3,8 büyüklüğündeki depremden önce Antalya açıklarında da bir sarsıntı yaşandığı görüldü. Saat 07.14.37'de kaydedilen 2,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Kumluca ilçesine 92,13 kilometre uzaklıkta gösterildi. Bu depremin derinliği 18,14 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre aynı gün saat 01.34'te Muğla'nın Seydikemer ilçesine 33,11 kilometre uzaklıkta, Akdeniz'de 2,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 48,85 kilometre olarak kaydedildi. Bu depremlerin saat 11.59'da meydana gelen sarsıntıyla doğrudan bağlantılı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

DEPREMİN ALANYA VE ANTALYA'YA ETKİSİ

AFAD'ın saat 11.59'da meydana gelen deprem için açıkladığı koordinatlar, merkez üssünün Akdeniz'in açık deniz kesiminde bulunduğunu gösteriyor. Depremin Antalya veya Alanya merkezli olduğuna ilişkin bir kayıt bulunmuyor. Sarsıntının Alanya ve Antalya'da hissedildiğine ya da herhangi bir hasara neden olduğuna ilişkin doğrulanmış bilgiye ulaşılamadı.

Vatandaşlar, meydana gelen depremlerin büyüklük, derinlik, saat ve merkez üssü bilgilerini AFAD'ın resmî son depremler sistemi üzerinden takip edebiliyor. Kurumun yayımladığı veriler, yeni sismik analizler doğrultusunda güncellenebiliyor.