Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği kademeli emeklilik konusu yeniden gündeme geldi. DEM Parti tarafından TBMM'ye sunulan üç maddelik kanun teklifi, EYT kapsamı dışında kalan çalışanlara yönelik yeni bir düzenleme yapılmasını öngörüyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen teklifin ayrıntılarını Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş değerlendirdi.

EYT'Yİ KIL PAYI KAÇIRANLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

2023 yılında yürürlüğe giren EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunan çalışanlara belirli koşullarla yaş şartı aranmaksızın emeklilik imkânı sağlamıştı.

Ancak bu tarihten hemen sonra sigortalı olan milyonlarca çalışan, gerekli prim gününü ve sigortalılık süresini tamamlasalar bile emeklilik için yaş şartını beklemek zorunda kaldı.

Yeni kanun teklifiyle sigorta başlangıç tarihleri arasındaki küçük farklılıkların yol açtığı emeklilik eşitsizliklerinin giderilmesi hedefleniyor.

KİMLER YAŞ ŞARTI OLMADAN EMEKLİ OLABİLECEK?

TBMM'ye sunulan teklifin ilk maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici 113. maddenin eklenmesini öngörüyor.

Düzenleme kapsamında 8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan ve ilgili koşulları sağlayan SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK ve Emekli Sandığı mensuplarına yönelik yeni bir emeklilik hakkı tanınması amaçlanıyor.

Teklife göre gerekli sigortalılık ve hizmet süresi ile prim gün sayısını tamamlayan ancak yaş şartını sağlayamayan vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı başvuruda bulunarak yaşlılık aylığı talep edebilecek.

Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için teklifin TBMM'de kabul edilerek yasalaşması gerekiyor.

KANUN TEKLİFİ ÜÇ MADDEDEN OLUŞUYOR

Meclis'e sunulan düzenlemede üç temel madde bulunuyor.

Birinci madde: Gerekli prim gününü ve sigortalılık süresini tamamlayan çalışanlara yaş şartı aranmaksızın emeklilik imkânı sağlanmasını öngörüyor.

İkinci madde: Düzenlemenin yasalaşması halinde Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesini içeriyor.

Üçüncü madde: Kanun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütülmesini düzenliyor.

UZMAN İSİMDEN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, sigorta başlangıç tarihleri arasındaki birkaç günlük veya aylık farkın çalışanların emeklilik sürelerinde ciddi farklılıklara yol açtığına dikkat çekti.

Karakaş, bazı çalışanların aynı süre boyunca çalışıp prim ödemelerine rağmen sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle akranlarından 17 ila 24 yıl daha geç emekli olabildiğini belirtti.

Emeklilik sisteminde daha adil bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Karakaş, SGK'nın mali dengelerini de gözeten bir çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milyonlarca çalışanın yanıtını merak ettiği en önemli soru ise yeni düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği.

26 Ekim 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan ve 28 Ekim'de ilgili komisyonlara sevk edilen teklif henüz yasalaşmadı.

Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Meclis'teki yasama sürecinin tamamlanması ve kabul edilen kanunun Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.