SOSYAL medyada yayılan bir videoda bir kadın, kendisine ve çevresindeki kadınlara yapılan “zengin koca bul” tavsiyelerini kendine özgü ifadelerle eleştirdi. Zengin biriyle evlenmenin düşünüldüğü kadar kolay bir hayat anlamına gelmeyeceğini savunan kadın, özellikle çalışmayan kadınlardan beklenebilecek ev işleri üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

“ZENGİN KOCA DA DERT”

Kendisine yöneltilen tavsiyelerden bahseden kadın, “Diyorlar ki zengin koca bul. Abi, zengin koca da dert ya” ifadelerini kullandı.

Çalışmaması durumunda eşinin kendisinden çok sayıda ev işi yapmasını bekleyebileceğini söyleyen kadın, “Şimdi çalışmıyorsun diye 50 tane iş bekleyecek senden” diyerek evlilikteki sorumluluklara dikkat çekti.

“BEN TEMİZLİK YAPMAM”

Olası bir evlilikte kendisinden yemek ve temizlik yapmasının beklenebileceğini dile getiren kadın, bu konuda tavrının net olduğunu söyledi.

“Yemek niye yapmadın, temizlik niye yapmadın?” şeklindeki sorularla karşılaşabileceğini belirten kadın, “Ben temizlik yapmam beyefendi, önce onu söyleyeyim” dedi.

Temizlik yapmayı sevmediğini esprili bir dille anlatan kadın, özellikle sarı temizlik bezleriyle ilgili, “Ben sarı bezden hoşlanmıyorum. Bana böyle bir şeyler oluyor sarı bez görünce, çıldırıyorum” ifadelerini kullandı.

“YEMEĞİ CANIM İSTERSE YAPARIM”

Yemek konusunda da benzer bir yaklaşım sergileyen kadın, “Temizlik yapmam. Yemeği canım isterse yaparım” diye konuştu.

Ardından kendi sözlerine esprili bir şekilde yaklaşan kadın, bu şartlarda zengin bir erkeğin neden kendisiyle evlenmek isteyeceğini sorgulayarak, “Yani bu adam da salak mı beni alsın?” dedi.

SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Konuşmasını “Hayat çok zor” sözleriyle tamamlayan kadının evlilik, ekonomik beklentiler ve ev işleri hakkındaki açıklamaları sosyal medyada dikkat çekti.

Videonun yayılmasıyla birlikte kadının özellikle “Zengin koca da dert” ve “Ben temizlik yapmam” ifadeleri öne çıktı. Kullanıcılar da evlilikte ekonomik imkanlar ile ev içindeki sorumlulukların paylaşımı üzerine farklı görüşlerini dile getirdi.