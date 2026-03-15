Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları yüksek seviyelerde devam ederken, sıfır konutların toplam satışlar içindeki payında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Gayrimenkul sektöründe bu durum özellikle yeni projeler ve konut arzı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Turizm, göç ve yatırım talebi nedeniyle konut piyasasının hareketli olduğu Antalya için de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Şehirde konut satışları canlılığını korurken, ilk el konutların satış içindeki oranı geriliyor.

İLK EL KONUT SATIŞLARININ PAYI GERİLİYOR

Son yıllarda konut satışlarında ikinci el konutların ağırlığı artarken, ilk el olarak tanımlanan sıfır konutların toplam satışlar içindeki payı düşüş gösteriyor.

TÜİK verilerine göre 2017 yılında yüzde 48,10 olan ilk el konut satış oranı, 2026 yılının ilk iki ayında yüzde 30,44’e kadar geriledi.

Bu gerileme, konut piyasasında hem yatırım eğilimleri hem de yeni konut üretimi açısından sektör tarafından yakından takip ediliyor.

SEKTÖR İÇİN KRİTİK BİR GÖSTERGE

Gayrimenkul sektöründe ilk el konut satışları, yeni projelerin finansmanı açısından önemli görülüyor. Çünkü bu satışlardan elde edilen gelir doğrudan inşaat şirketlerine ve yeni konut projelerine kaynak sağlıyor.

Sektör temsilcilerine göre sıfır konut satışlarının payındaki düşüş, yeni konut projelerinin hızını ve konut arzını da etkileyebiliyor.

SON 10 YILDA İLK EL KONUT SATIŞLARI

TÜİK verilerine göre Türkiye’de ilk el konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı son yıllarda şu şekilde gerçekleşti:

2017: 718 bin 104 adet (%48,10)

2018: 715 bin 589 adet (%48,74)

2019: 563 bin 419 adet (%39,15)

2020: 530 bin 37 adet (%32,96)

2021: 527 bin 473 adet (%32,77)

2022: 547 bin 58 adet (%33,65)

2023: 442 bin 484 adet (%33,27)

2024: 517 bin 600 adet (%33,40)

2025: 570 bin 812 adet (%32,43)

2026: 71 bin 854 adet (%30,44 – Ocak-Şubat)

ANTALYA’DA TALEP YÜKSEK, YENİ KONUT PAYI DÜŞÜYOR

Antalya’da özellikle turizm yatırımları, iç göç ve yabancı alıcıların etkisiyle konut talebi yüksek seyrediyor. Buna rağmen satışlarda ikinci el konutların payının giderek arttığı görülüyor.

Sektör temsilcileri, yeni projelerin artması ve konut arzının dengelenmesi için ilk el konut satışlarının yeniden yükselmesinin önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Gayrimenkul piyasasında bu değişimin önümüzdeki dönemde fiyat dengesi, yeni proje üretimi ve yatırım kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.