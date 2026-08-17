SIFIR Atık Vakfı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilecek şehir koordinasyon toplantılarının Antalya buluşması için hazırlıklar tamamlandı. 22 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek toplantıda, Antalya’nın plastik atık yönetimindeki mevcut durumu kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ın yanı sıra kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri katılacak.

PLASTİK ATIKLAR MASAYA YATIRILACAK

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini plastik atıkların kaynağında azaltılması oluşturacak. Plastiklerin çevreye ulaşmadan önce ayrı toplanması, geri dönüşüm sistemlerinin geliştirilmesi ve yeniden kullanım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin görüş ve öneriler değerlendirilecek.

Kentte mevcut uygulamalarda karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve çözüm için ilgili kurumlarla sektör temsilcilerinin ortak hareket edebileceği alanların ortaya çıkarılması hedefleniyor.

DENİZ VE KIYILAR İÇİN ÇÖZÜM ARANACAK

Antalya’nın önemli bir turizm kenti ve uzun bir kıyı şeridine sahip olması nedeniyle denizlere ve kıyılara ulaşan plastik atıkların önlenmesi de toplantının öne çıkan başlıklarından biri olacak.

Plastik atıkların çevreye karışmasının önüne geçilmesine yönelik mevcut çalışmalar değerlendirilirken, atık toplama ve geri dönüşüm altyapısının daha etkin hale getirilmesi için yapılabilecek çalışmalar üzerinde durulacak.

TÜM PAYDAŞLAR AYNI MASADA

Şehir koordinasyon toplantısının kamu kurumlarından belediyelere, üniversitelerden sanayi ve ticaret odalarına, sivil toplum kuruluşlarından özel sektör temsilcilerine kadar geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Farklı kesimlerin deneyim ve önerilerinin aynı platformda değerlendirilmesiyle Antalya özelinde uygulanabilir çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

ANTALYA’DAN ÇIKAN ÖNERİLER İSTANBUL’A TAŞINACAK

Antalya toplantısında ortaya konulacak görüş, sorun ve çözüm önerileri yalnızca kent düzeyinde kalmayacak. Elde edilen sonuçlar, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek “Plastik Döngüsünde Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı”na taşınacak.

Böylece farklı kentlerden elde edilen değerlendirmelerin bir araya getirilerek Türkiye’nin plastik atık yönetimine yönelik ortak bir yol haritasının oluşturulmasına katkı sunması hedefleniyor.

HEDEF DAHA GÜÇLÜ GERİ DÖNÜŞÜM ALTYAPISI

Toplantılar kapsamında plastik tüketiminin azaltılması kadar oluşan atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması da ele alınacak. Ayrı toplama ve geri dönüşüm sistemlerinin güçlendirilmesi, yeniden kullanım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve plastiklerin doğaya ulaşmasının önlenmesine yönelik çözüm modelleri değerlendirilecek.

Antalya’da gerçekleştirilecek buluşmanın ardından ortaya çıkacak sonuçların İstanbul’daki çalıştaya aktarılmasıyla, yerel ölçekte belirlenen ihtiyaçların Türkiye genelindeki sıfır atık politikalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.