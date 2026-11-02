Antalya'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde etkili olan yağış, zaman zaman şiddetini artırarak cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

Kent genelinde saatler boyunca devam eden gök gürültüsü ve peş peşe çakan şimşekler dikkat çekerken, şiddetli yağış nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

ANTALYA'DA SAĞANAK TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini artırmasıyla birlikte Antalya'nın bazı ana arterlerinde su birikintileri oluştu. Özellikle Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde etkili olan sağanak, sürücülere zor anlar yaşattı.

Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kalırken, bazı noktalarda trafik akışında aksamalar meydana geldi.

Kültür Mahallesi'nde çalışan motosikletli kuryeler de şiddetli yağıştan olumsuz etkilendi. Kuryeler, yağmur ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle siparişlerini adreslerine ulaştırmakta güçlük çekti.

Yağışın zaman zaman şiddetini artırması, kent merkezindeki ulaşımı daha da zorlaştırdı.

KEPEZ'DE BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Sağanağın etkili olduğu saatlerde en dikkat çekici olay Kepez ilçesinde yaşandı.

Göçerler Mahallesi 5370 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil bir eve yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesinin ardından evin çatısında yangın çıktı.

Çatıdan yükselen alevleri fark eden komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

YILDIRIM DÜŞEN EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, müstakil evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıktığı sırada evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Böylece olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ancak yıldırımın neden olduğu yangın sonucunda tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

ŞİMŞEKLER ANTALYA SEMALARINI AYDINLATTI

Antalya'da sağanak yağışla birlikte etkili olan gök gürültüsü, akşam saatlerinden itibaren uzun süre devam etti.

Kent genelinde peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün şiddetini uzun süre koruması dikkat çekti.

Yağışın bazı bölgelerde zaman zaman daha da kuvvetlenmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ GECE BOYUNCA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Özellikle kent merkezinde etkili olan gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Antalya'da hayatı zorlaştırdı.

Kepez'de yıldırım düşmesi sonucu bir evin kullanılamaz hale gelmesi, yağışın yol açtığı en ciddi olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalar ve su birikintileri dikkat çekerken, gök gürültüsü ve şimşekler gece boyunca etkisini sürdürdü.