Kaza, D400 Karayolu üzerinde Kumluca–Antalya yolu Sarıkavak Mahallesi yakınlarında, yol yapım çalışmalarının sürdüğü bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülşen Bilgen’in kullandığı 07 GTK 02 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan çıktı ve takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Gülşen Bilgen ile kızı Şadiye Bilgen hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.