Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı tarihlerde meydana gelen klima hırsızlıklarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 4 ev ile 7 iş yeri ve kurumdan klima çalındığı tespit edildi.

Ev ve iş yerlerini hedef aldılar

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelileri olarak T.A., A.Ş. ve E.A. belirlendi. Şüphelilerin, özellikle gece saatlerinde klimaları sökerek çaldıkları ortaya çıktı.

Güvenlik kameraları ele verdi

Olayların yaşandığı adreslerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini netleştirdi. Kamera kayıtlarında, şüphelilerin klimaları sökerek olay yerinden uzaklaştıkları anların açıkça görüldüğü öğrenildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Düzenlenen operasyonla yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, hırsızlık suçlarına karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.