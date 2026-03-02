ATB, şubat ayı hal endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve ve sebze işlem miktar ve fiyatlarına ait endeks değerleri, 2026 Şubat ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Şubat ayı miktar endeksi aylık bazda domateste yüzde 1,93, meyvede yüzde 21,34, sebzede ise yüzde 5,68 azalırken, miktar endeksi yıllık domateste yüzde 5,47, meyvede yüzde 18,52, sebzede ise yüzde 1,01 azaldı. Şubat ayında yıllık miktar endekslerinde, domates, meyve ve sebze miktar endeksi ortalama civarında gerçekleşirken, domates, meyve ve sebzede yıllık fiyat endeksi ortalama civarında gerçekleşti.

DOMATES FİYAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 88 ARTTI

Şubat ayında domates fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 88 artarken, aynı dönemde domatesin yıllık işlem miktarı yüzde 5,47 oranında azaldı. Bu durum fiyat endeksindeki yükselişte etkili oldu. Şubat ayında meyve fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 40,21 artarken, aynı dönemde meyvenin yıllık işlem miktarı yüzde 18,52 oranında azaldı. Miktardaki azalış fiyat endeksindeki yükselişte etkili oldu.

Şubat ayında sebze fiyat endeksi, yıllık yüzde 65,48 artarken, aynı dönemde sebzenin yıllık işlem miktarı yüzde 1,01 oranında azaldı. Bu durum fiyat endeksindeki yükselişte etkili oldu. Şubat ayında, son 7 yılın verileri dikkate alındığında domates ve sebze satış miktarı ortalama civarında, meyve satış miktarı ortalamanın altında, domates, meyve ve sebze fiyat seviyesi ise ortalama civarında gerçekleşti.

Şubat ayında domates işlem miktar endeksi yüzde 1,93 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 6,61 düşüş gösterdi. Son 7 yılın şubat ayları dikkate alındığında, işlem miktar endeksi 5'inci en büyük azalış, son 7 yılın şubat ayları dikkate alındığında ise işlem fiyat endeksi 4'üncü en büyük azalış olarak kayıtlara geçti.

REKOR AZALIŞ FİYATTA ARTIŞ GETİRDİ

Şubat ayında meyve işlem miktar endeksi aylık yüzde 21,34 ile rekor azalış gösterirken, işlem fiyat endeksi yüzde 7,03 artış gösterdi. Son 7 yılın şubat ayları dikkate alındığında, işlem fiyat endeksi 7'nci en büyük artış olarak kaydedildi.

Şubat ayında sebze işlem miktar endeksi yüzde 5,68 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 8,75 artış gösterdi. Son 7 yılın şubat ayları dikkate alındığında, işlem miktar endeksi 4'üncü en büyük azalış, son 7 yılın şubat ayları dikkate alındığında ise işlem fiyat endeksi 5'inci en büyük artış olarak kayıtlara geçti.