ALANYA Üniversitesi, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve Kepez Kaymakam Refiki Miralp Çeber’i, Alanya Üniversitesi’nin tarihi Hamdullah Emin Paşa Kampüsü’nde ağırladı.

GELECEĞİN PROJELERİ MASAYA YATIRILDI

Ziyaret kapsamında, Alanya’da faaliyet gösteren iki üniversitenin mevcut çalışmaları ve ortaklaşa hayata geçirilmesi planlanan Araştırma Merkezi projesi detaylı bir şekilde ele alındı.

‘GENÇLERİMİZ İÇİN SAĞLAM BİR KÖPRÜ KURUYORUZ’

Ev sahibi olarak ziyarete ilişkin Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, Alanya’nın iki üniversitesi arasındaki bağın stratejik önemine dikkat çekti. Sağer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün tarihi dokusuyla ilham veren Hamdullah Emin Paşa Kampüsümüzde, kıymetli protokol üyelerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Alanya’da faaliyet gösteren iki üniversite olarak; şehrimize değer katan tüm çalışmaları bilimin rehberliğinde daha ileriye taşımak amacıyla ortak bir Araştırma Merkezi kurma kararlılığımızı paylaştık. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki; üniversitelerimiz arasındaki bu güçlü bağ, sadece akademik bir iş birliği değil; gençlerimizin geleceği için kurduğumuz sağlam bir köprüdür."

‘ALANYA’YI EĞİTİM MARKASI HALİNE GETİRECEĞİZ’

Şehrin "eğitim kenti" kimliğini güçlendirmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Rektör Sağer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehrimizi bir eğitim markası haline getirme yolunda bizlere eşlik eden, fikirleriyle ufkumuzu açan kıymetli konuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu birliktelik ruhu, Alanya’nın akademik başarısını ve gençlerimize sunduğumuz imkanları çok daha ileriye taşıyacaktır."

Ziyaret, tarihi kampüs alanındaki incelemeler ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Alanya Üniversitesi BÜLTEN