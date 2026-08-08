Alanya Belediyesi öncülüğünde yürütülen bilimsel bir araştırma, ilçenin sahil şeridinde haziran ve temmuz aylarında yoğunlaşan mikroplastik kirliliğinin yerel kaynaklı olmadığını ortaya koydu. Hazırlanan rapora göre, Akdeniz akıntılarıyla Alanya kıyılarına ulaşan kirliliğin temelinde rekor seviyedeki plastik atık ithalatı, geri dönüşüm tesislerinin kapasite aşımı ve son dönemdeki aşırı yağışlar yatıyor.

KAPASİTE AŞIMI VE İTHALAT REKORU

Raporda yer alan verilere göre, Türkiye yalnızca Nisan 2026'da 70 bin tonun üzerinde plastik atık ithal ederek son 10 yılın en yüksek aylık seviyesine ulaştı. İthal edilen atıkların yaklaşık yüzde 60'lık kısmı Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesislerine yönlendirildi. Ülke genelindeki yıllık resmi geri dönüşüm kapasitesi 1 milyon 125 bin ton iken, yerli ve ithal plastik miktarının 4 milyon tonu aşması sistemdeki çevresel yükü gözler önüne seriyor. Uzmanlar, bu devasa kapasite farkının doğaya plastik sızıntısını kaçınılmaz kıldığını vurguluyor. Ayrıca tesislerde 2017'de 6 olan yangın sayısının 2025'te 150'ye yükselmesi, denetim zafiyetinin ve sistemdeki kontrol kaybının bir diğer göstergesi olarak rapora yansıdı.

EN YOĞUN KİRLİLİK KONAKLI'DA

Uzmanlar, 2025-2026 yıllarında Seyhan ve Ceyhan havzalarında taşkınlara neden olan tarihi yağışların süreci hızlandırdığını bildirdi. Taşkın sularıyla nehirlere karışan ve bazı tesislerden yapılan kaçak deşarjlarla artan mikroplastikler, haftalar süren yolculuğun ardından deniz akıntılarıyla Alanya sahillerine ulaştı. Bölgede yapılan ölçümler sonucunda en yüksek mikroplastik yoğunluğu Konaklı kıyılarında tespit edilirken, en düşük kirlilik oranı Dim Çayı önlerinde ölçüldü. Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, dört günlük saha çalışmasında bazı noktalardaki kirliliğin, Akdeniz genelindeki mevcut kirliliğin 60-65 katına ulaştığını kaydetti.

TURİZM EKONOMİSİ RİSK ALTINDA

Kirliliğin geldiği boyutu değerlendiren Prof. Dr. Gündoğdu, Türkiye'nin 62 milyar dolarlık turizm gelirinin 17 milyar dolarını Antalya'nın sağladığını hatırlatarak, atık ithalatı gelirlerinin turizmi tehlikeye atmaması gerektiğini ifade etti. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise sorunun siyaset üstü olduğunu belirterek, tesislerin daha etkin denetlenmesi ve denizlere plastik sızıntısının önlenmesi amacıyla Alanya'dan yeni bir çevre hareketi başlattıklarını duyurdu.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Konu, Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine de getirildi. Şevkin, işlenmiş plastik atıkların denize bırakılmasının balıkçılığı, hassas ekosistemi ve insan sağlığını doğrudan tehdit ettiğini belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Bakanlığın yalnızca ceza kesmekle kalmayıp denetimleri sıkılaştırması gerektiğini savunan Şevkin, Akdeniz'in bir atık deposuna dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.