Alanya’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda, 28 paket halinde satışa hazır kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak B.A. (27) gözaltına alındı.

MAHMUTLAR’DAKİ İKAMETE OPERASYON

Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde bulunduğu yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreste gerçekleştirilen aramada 28 paket halinde kokain bulundu. Ele geçirilen maddeler soruşturma kapsamında muhafaza altına alınırken şüpheli B.A. emniyete götürüldü.

Narkotik suçlarla mücadelede ikamet ve iş yerlerine yönelik operasyonlar, Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Aramalarda ele geçirilen maddelerin niteliğinin kesin olarak belirlenebilmesi için gerekli kriminal incelemeler yapılırken, paketleme biçimi ve olay yerinde bulunan diğer materyaller de soruşturma dosyasındaki delillerle birlikte değerlendirilebiliyor.

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.A., savcılık ifadesi sonrasında “uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak” suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik tarafından tutuklanmasına karar verilen şüpheli cezaevine gönderildi. Tutuklama bir koruma tedbiri niteliğinde olup şüpheli hakkındaki adli süreç soruşturma ve olası kovuşturma aşamalarıyla devam edecek.

DELİLLER SORUŞTURMA DOSYASINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Bu tür soruşturmalarda ele geçirilen uyuşturucu maddenin yanı sıra arama ve el koyma tutanakları, kriminal inceleme sonuçları ve soruşturma kapsamında hukuka uygun şekilde elde edilen diğer deliller birlikte değerlendiriliyor. Savcılık, soruşturmanın tamamlanmasının ardından yeterli şüphe bulunduğu kanaatine varırsa iddianame düzenleyebiliyor. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde ise yargılama aşamasına geçiliyor. Şüphelinin cezai sorumluluğuna ilişkin nihai karar yargılama sonucunda mahkeme tarafından veriliyor.

MAHMUTLAR’DA YOĞUN YERLEŞİM VE HAREKETLİLİK

Operasyonun gerçekleştirildiği Mahmutlar, Alanya’nın doğu kesimindeki yoğun konut, ticaret ve turizm hareketliliğine sahip mahallelerden biri olarak öne çıkıyor. Yerleşik nüfusun yanı sıra dönemsel ziyaretçi hareketliliğinin de bulunduğu bölgede çok sayıda konut, iş yeri ve turizm tesisi yer alıyor. Bu hareketlilik nedeniyle kamu düzeni ve narkotik suçlarla mücadele çalışmaları, ilçenin diğer yoğun bölgelerinde olduğu gibi Mahmutlar’da da kolluk birimlerinin çalışma alanları arasında bulunuyor.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDE PAKETLEME DETAYI ÖNEM TAŞIYOR

Benzer uyuşturucu soruşturmalarında maddelerin küçük paketler halinde bulunması, tek başına kesin bir suçluluk göstergesi kabul edilmeksizin dosyadaki diğer bulgularla birlikte inceleniyor. Kolluk ve savcılık makamları, maddenin niteliği, ele geçiriliş biçimi ve soruşturmadaki diğer delilleri birlikte değerlendirerek uyuşturucunun kişisel kullanım amacıyla mı yoksa ticari amaçla mı bulundurulduğuna ilişkin hukuki süreci yürütüyor.

ŞÜPHELİ DURUMLAR KOLLUK BİRİMLERİNE BİLDİRİLEBİLİR

Uyuşturucu madde satışı veya dağıtımına ilişkin şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların doğrudan müdahalede bulunmak yerine güvenlik birimlerine bilgi vermesi önem taşıyor. İhbarların konum, zaman ve gözlemlenen durum gibi mümkün olduğunca açık bilgiler içermesi ekiplerin değerlendirme yapmasını kolaylaştırabiliyor. Kolluk birimleri ise gelen ihbarları doğrudan suçun kanıtı olarak değil, gerekli inceleme ve araştırmaların başlangıç noktalarından biri olarak ele alıyor.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarının Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü belirtilirken, Mahmutlar’daki operasyona ilişkin soruşturmanın adli makamlar tarafından yürütüleceği kaydedildi.