Antalya’da sebze ve meyve fiyatları yeni yılın ilk günleriyle birlikte yeniden gündeme geldi. Antalya Toptancı Hali’nde açıklanan güncel verilere göre özellikle sera ürünlerinde yaşanan maliyet artışı, hal fiyatlarına doğrudan yansıdı. Üretici ve esnaf, fiyatları yakından takip ediyor.
SERA ÜRÜNLERİNDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR
Ocak ayıyla birlikte etkili olan soğuk hava koşulları ve girdi maliyetlerindeki yükseliş, başta domates, biber çeşitleri, patlıcan ve salatalık olmak üzere birçok üründe fiyat artışını beraberinde getirdi.
Güncel listeye göre domatesin kilogram fiyatı 40–45 TL bandında işlem görürken, kılçık sivri biber 100 TL seviyesine kadar çıktı. Patlıcan ve salatalıkta da son günlerde yukarı yönlü hareket öne çıkıyor.
FİYATLAR GÜNLÜK OLARAK DEĞİŞEBİLİYOR
Yetkililer, hal fiyatlarının arz-talep dengesi, ürün kalitesi ve günlük ürün giriş miktarına göre değişiklik gösterebileceğini belirtiyor. Bu nedenle üretici ve esnafın, en doğru bilgi için resmi hal listelerini düzenli olarak takip etmesi öneriliyor.
ANTALYA HAL FİYATLARI – 13 OCAK 2026
|Ürün
|Fiyat (₺/kg)
|Domates
|45,00
|Kokteyl Domates
|60,00
|Sivri Biber
|28,00
|Kılçık Sivri Biber
|100,00
|Çarli Biber
|40,00
|Dolmalık Biber
|55,00
|Köy Biberi
|55,00
|Kapya Biber
|63,00
|Patlıcan
|60,00
|Kabak
|60,00
|Salatalık
|50,00
|Salatalık Silor
|70,00
|Kaliforniya Biber (Kırmızı)
|80,00
|Kaliforniya Biber (Sarı)
|110,00
Önümüzdeki günlerde Antalya hal fiyatlarının hava şartları ve ürün giriş miktarına bağlı olarak yeniden şekillenmesi bekleniyor.
Kaynak: Antalya Toptancı Hali