Son yıllarda Antalya ve Alanya genelinde hızla yaygınlaşan muz seraları, yeraltı su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, su seviyelerinde gözle görülür düşüş yaşandığını belirtirken, konu çevre ve tarım çevrelerinde de endişeyle takip ediliyor.

GERİ DÖNÜLMEZ SU KAYBI UYARISI

Çevre ve doğa koruma alanında çalışan uzmanlara göre; muzun yanı sıra avokado, mango ve ejder meyvesi gibi tropikal ürünler için açılan derin sondaj kuyuları, yeraltı su rezervlerini geri dönüşü mümkün olmayan şekilde tüketiyor.

Uzman değerlendirmelerinde, bu üretim modelinin Antalya’nın doğal su dengesini bozduğu, uzun vadede hem içme suyu hem de tarımsal sulama açısından ciddi sorunlar yaratabileceği ifade ediliyor.

“YENİ İZİNLER DURDURULMALI”

Yapılan uyarılarda, plansız ve denetimsiz sera yatırımlarına artık izin verilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, “Bu üretim modeli yeraltı su kaynaklarını yok ediyor. Tarım politikaları, ülkenin geleceği düşünülerek şekillendirilmeli” görüşünü paylaşıyor.

ÇEVRE VE İKLİM İÇİN CİDDİ RİSK

Akademik çevreler ise muzun yüksek su tüketen bir bitki olduğuna dikkat çekiyor. Kapalı devre sulama sistemleri yaygınlaştırılmadan yapılan üretimin, bölgede su krizini derinleştireceği uyarısı yapılıyor.

Antalya’nın iklim yapısı ve mevcut su kaynakları göz önüne alındığında, sürdürülebilir tarım politikalarının gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.