TRT 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü özel yayınında yaptığı konuşmayla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Canlı yayının kapanışında kullandığı ifadeler, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Açıkkar, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, “Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi; ben de bir patili annesiyim” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Sunucunun evcil hayvan sevgisine vurgu yaptığı sözleri sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcılar Açıkkar’ın ifadelerini samimi bulup destek verirken, bazı kullanıcılar ise sözleri eleştirdi. Tartışmalar gün boyunca sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

GÖREVDEN ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada büyüyen tartışmaların ardından, TRT yönetiminin Işıl Açıkkar’ı ana haber sunuculuğu görevinden aldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak konuya ilişkin TRT tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Resmi açıklama gelmediği için görev değişikliği iddiaları doğrulanmış değil. Konuyla ilgili gelişmelerin TRT’den yapılacak açıklamayla netlik kazanması bekleniyor.