Antalya merkezli 8 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, milyonlarca liralık dijital iz mercek altına alındı.

Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu kapsamında yeni bir dalga başlatıldı. Geçtiğimiz hafta 25 kişinin gözaltına alındığı dosyada soruşturma genişletildi. Bu sabah Antalya merkezli 8 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Toplam 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

3 AYRI OFİS TESPİT EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu kentte yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 3 ayrı ofis tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda dosya genişletildi.

Yapılan analizlerde Antalya’da 56, diğer 7 ilde ise 16 kişinin söz konusu organizasyonlarla bağlantılı olduğu değerlendirildi. Operasyonun özellikle Antalya’da yasa dışı bahis organizasyonu çökertildi mi sorusunu gündeme taşıdığı görülüyor.

3,4 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ

Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 3 milyar 400 milyon liralık para trafiği belirlendi. Mali analiz raporlarının dosyaya eklendiği öğrenildi. Bu büyüklükteki para hareketliliği, yasa dışı bahis ağının hacmini ortaya koydu.

Soruşturmanın, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Başsavcılık talimatıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konulduğu aktarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.