Antalya Muratpaşa’da Kışla, Tahılpazarı, Kızılsaray, Balbey ve Elmalı mahallelerinde doğalgaz hattı olmaması binlerce haneyi etkiliyor. Muhtarlar somut takvim istiyor.

Antalya’nın en merkezi noktalarından biri olan Muratpaşa ilçesinde doğalgaz altyapısı eksikliği yıllardır çözülemeyen bir sorun olarak gündemde duruyor. Kışla, Tahılpazarı, Kızılsaray, Balbey ve Elmalı mahallelerinde yaşayan binlerce hane, 2026 yılına gelinmesine rağmen hâlâ doğalgaz hizmetinden yararlanamıyor.

Şehrin kalbinde yer alan bu mahallelerde altyapı çalışmasının başlatılmaması, “Antalya merkez mahallelerinde doğalgaz neden yok?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle kış aylarında artan ısınma giderleri, dar gelirli aileleri doğrudan etkiliyor.

“MERKEZDEYİZ AMA DOĞALGAZ YOK”

Kışla Mahallesi Muhtarı Seçil Orak, mahalleler adına defalarca başvuru yaptıklarını belirterek, merkezi konumda olmalarına rağmen doğalgaz hattı döşenmemesini eleştirdi. Orak, binlerce haneyi ilgilendiren bu altyapı eksikliğinin artık ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Antalya’nın bazı taşra bölgelerinde doğalgaz hattı tamamlanırken, Antalya Muratpaşa merkez mahallelerinde doğalgaz altyapısının olmaması vatandaşların tepkisini artırıyor. Mahalle sakinleri, yetkililerden net bir tarih istiyor.

ELEKTRİK VE KÖMÜRLE ISINMAK ZORUNDA KALIYORLAR

Doğalgaz hattı bulunmadığı için birçok hane elektrikli ısıtıcı, klima ya da kömür sobası kullanıyor. Bu da hem yüksek elektrik faturalarına hem de çevresel sorunlara yol açıyor. Özellikle kış aylarında artan elektrik tüketimi, sabit gelirli aileler için ciddi bir yük oluşturuyor.

Bir mahalle sakini, “Faturalar kabarıyor, kömür desen ayrı dert. Merkezde oturuyoruz ama imkân yok gibi” diyerek yaşadıkları sıkıntıyı özetledi.

Bazı apartmanlarda ise kombi tesisatı hazır olmasına rağmen gaz hattı bağlanamadığı için sistemler atıl durumda. Yani yatırım yapılmış ama kullanılmıyor…

GÖZLER DAĞITIM ŞİRKETİNDE

Bölgede doğalgaz dağıtımını yürüten Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin söz konusu mahallelerde ne zaman çalışma başlatacağı henüz netleşmiş değil. Mahalle muhtarları, planlama takviminin kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyor.

Antalya’da merkez mahallelerde doğalgaz altyapısı sorunu, yerel yönetim ve dağıtım şirketi arasındaki planlamaya bağlı olarak çözülecek gibi görünüyor. Ama mahalle sakinleri için beklemek artık zor…