Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.

İspanya basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Marco Asensio yaz transfer döneminin öne çıkan isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Haberde, başarılı oyuncunun Fenerbahçe formasıyla sergilediği performans'ın LaLiga ekibi Villarreal'i harekete geçirdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz yaz Paris Saint-Germain’den ayrıldıktan sonra Fenerbahçe’ye imza atan Asensio’nun performansı, İspanya’da yeniden ilgi görmesini sağladı.

Villarreal’in 15 milyon euro civarında bir teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, Fenerbahçe’nin ise 20 milyon euroya yakın bir bonservis beklentisi bulunduğu ifade ediliyor.

Sarı-lacivertliler, Asensio’yu projenin kilit parçalarından biri olarak görüyor ve kolay bir ayrılığa sıcak bakmıyor.

Taraflar arasında pazarlıkların yaz aylarında hız kazanması beklenirken, Marco Asensio’nun geleceği sezon sonunda netlik kazanacak.