Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zam ihtimali yeniden gündemde. Artan kira, gıda ve enerji fiyatları sonrası gözler komisyon ve ilk 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi.

ARA ZAM TARTIŞMASI YENİDEN BAŞLADI

Türkiye’de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrete ara zam yapılacak mı sorusu yeniden gündeme taşındı. Yüksek enflasyon, artan kira bedelleri ve temel gıda fiyatlarındaki yükseliş sonrası yıl ortasında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Normal şartlarda yılda bir kez açıklanan ücret, ekonomik koşullara bağlı olarak ara zam kararıyla güncellenebiliyor.

ENFLASYON VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Ekonomistler, özellikle ilk 6 aylık enflasyon oranının belirleyici olacağını vurguluyor. Eğer 2026 ilk yarı enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelirse, alım gücündeki kaybın telafisi için ara zam seçeneği masaya gelebilir. Son aylarda mutfak harcamaları, elektrik ve doğalgaz faturaları ile kira bedellerindeki artış, sabit gelirli çalışanları daha da zorlamış durumda. Birçok çalışan için maaşın önemli bölümü daha ayın ilk haftasında temel giderlere gidiyor. Bazen mesele sadece rakam değil. Ay sonunu getirebilmek.

SENDİKALAR VE İŞVERENLER NE DİYOR?

Sendikalar, asgari ücrette alım gücünün korunması gerektiğini savunarak ara zam talebini dile getiriyor. İşveren kesimi ise artan maliyet baskısına dikkat çekiyor ve ücret artışının dengeli planlanması gerektiğini belirtiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, sürecin ekonomik göstergeler doğrultusunda değerlendirileceğini ifade ediyor. Henüz netleşmiş bir karar yok ancak beklenti yüksek.

SADECE ASGARİ ÜCRETLİLERİ ETKİLEMİYOR

Türkiye’de doğrudan asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi bulunuyor. Ancak özel sektörde birçok maaş, prim ve yan hak da asgari ücrete endeksli olarak hesaplanıyor. Bu nedenle asgari ücrete yapılacak olası ara zam, geniş bir çalışan kesimini dolaylı olarak etkileyecek. Uzmanlar, ücret artışının enflasyonla uyumlu şekilde planlanmasının hem çalışanların alım gücü hem de işletmelerin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor. Karar çıktığında etkisi sadece bordrolarda değil, piyasada da hissedilecek.