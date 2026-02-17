ÖNCEKİ dönem Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili ve NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında önemli temaslarda bulundu.

“Toplumsal Zorluklar Karşısında Savunma Harcamalarının Sürdürülmesi” başlıklı oturumda konuşan Çavuşoğlu, savunma yatırımlarının çok boyutlu bir mesele olduğuna işaret ederek, “Savunma yatırımları yalnızca askerî ya da bütçesel değil, siyasi ve demokratik bir meseledir” ifadelerini kullandı. Avrupa güvenliğine ilişkin değerlendirmesinde ise, “Avrupa’nın güvenliği kabiliyetli müttefikleri dışlayarak inşa edilemez. Türkiye, NATO’nun caydırıcılığına, savunma sanayi kapasitesine ve operasyonel etkinliğine güçlü katkı sunmaktadır” dedi. Türkiye’nin sahadaki tecrübesine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Türkiye’nin tecrübesi, savunmanın soyut bir kavram değil, günlük hayatın bir gerekliliği olduğunu açıkça göstermektedir” diye konuştu.



AVRUPA'DAKİ TÜRKLERE DAYANIŞMA ÇAĞRISI



Münih temasları kapsamında UID programında Miraç Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelen Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türk toplumuna hitabında, “Türkiye’nin güvenliği, birliği ve güçlü yarınları için savunma politikalarımız hayati önemdedir” dedi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara birlik ve dayanışma çağrısında bulunan Çavuşoğlu, “Avrupa’daki vatandaşlarımız, Türkiye’nin nereden nereye geldiğini ve nasıl geliştiğini çok net şekilde gözlemliyor. Avrupa’daki Türk toplumunun katkısı ve güçlü sesi, ülkemizin gücüne güç katmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.



NATO'NUN GELECEĞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ MESAJLAR



Münih’teki temaslarının ardından Belçika’nın Brüksel kentine geçen Çavuşoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Ortak Komisyon Toplantıları’na katıldı. Toplantılara ilişkin değerlendirmesinde, “Caydırıcılığın güçlendirilmesi, müttefikler arası dayanışma ve uzun vadeli savunma vizyonu konusunda güçlü bir ortak irade ortaya çıktı” dedi. NATO’nun geleceğine dair mesaj veren Çavuşoğlu, “NATO çatısı altındaki dayanışma yeni bir döneme giriyor; iddia edilenin aksine daha da güçleniyor. Transatlantik ve Avrupa güvenliğine yönelik her girişimde Türkiye, güçlü ordusu ve güçlü savunma sanayisi ile vazgeçilmez bir aktör olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.