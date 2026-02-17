Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki EKDAĞ A.Ş. tarafından üretilen pideler, bu yıl da Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulacak. 250 GRAM PİDE 20 TL Döşemealtı’ndaki Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen pideler, 250 gram ve 500 gram olmak üzere iki farklı gramajda hazırlanıyor.

Ayrıca yumurtalı ve sade olmak üzere dört ayrı seçenek bulunuyor. Açıklanan fiyat tarifesine göre 250 gram ramazan pidesi 20 TL’den satışa çıkacak. Ürünler Antalya genelindeki tüm Halk Ekmek büfelerinde vatandaşlara ulaştırılacak.

EKDAĞ’DAN RAMAZAN AÇIKLAMASI EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, ramazan pidelerinin hijyenik ve modern koşullarda üretildiğini belirterek, üretime ilk kez 2025 yılında başladıklarını ve bu yıl da devam ettiklerini söyledi. Aydın, vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli pidelere tüm Halk Ekmek büfelerinden ulaşabileceğini ifade etti.

Ramazan ayında özellikle dar gelirli aileler için uygun fiyatlı ramazan pidesi Antalya arayışı her yıl artıyor. Artan gıda maliyetleri nedeniyle fırın fiyatları yakından takip edilirken, belediye üretimi pideler bütçe açısından önemli bir alternatif oluşturuyor.

Özellikle iftar saatine doğru Halk Ekmek büfeleri önünde yoğunluk yaşanması bekleniyor.