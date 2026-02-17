Alanya’da Dr. Tahsin Biner’in yeni işletmesi Beauty Cafe Premium Güzellik Merkezi, Obagöl Fatih Caddesi’nde düzenlenen tören ve kurdele kesiminin ardından kapılarını açtı. Açılış törenine ünlü oyuncular Müfit Kayacan ve İlkay Kayku Atalay da katılarak destek verdi. Merkezde, kadınlara yönelik nail art, manikür, pedikür, hair spa, saç bakımı ve saç masajı hizmetlerinin yanı sıra profesyonel cilt bakımı, kirpik uygulamaları ve kalıcı makyaj işlemleri sunuluyor. Hijyen ve kalite odaklı hizmet anlayışıyla faaliyet gösterecek olan işletmede, dünyaca ünlü markalarla kişisel bakım uygulamaları gerçekleştirilecek.

‘YENİ BİR YER, YENİ BİR NEFES’

Dr. Tahsin Biner, “Yeni bir yer, yeni bir nefes. Yeni bir işletme ile Alanya'ya hizmete devam ediyoruz. Ben bu işletmeyi niye yaptım? Çok fazla merdiven altı evlerde yapılan, hijyenik olmayan, kayıtsız, devlete hiçbir şekilde vergi vermeyen kaçakların yaptığı bir sektördü bu; tırnak, manikür, pedikür. Buna karşı beni tanıyan bilir. Yıllardır savaş veriyorum bu kaçaklara karşı. Hiçbir şekilde vergi vermeyen, devlete kaydı olmayan, hijyenik olmayan evlerde, merdiven altı yerlere karşı biliyorsunuz savaş açmıştım. O noktada giderken dedim ki; sağlıklı, hijyenik, bu işi layıkıyla ve profesyonelce yapan bir işletme yapalım. Oradan yola çıkarak bu işletmeyi açtık. Alanya'ya hayırlı olsun. Tamamen hijyenik. Benim önderliğimde güzel bir mekân yaptık” diye konuştu.

‘KİŞİSEL BAKIMA YÖNELİK HER ŞEY’

Güzellik merkezi içerisinde verilen hizmetlerden de bahseden Biner, “Nail art, manikür, pedikür, hair spa ekledik. Spa son yıllarda yeni yeni meşhur olmaya başladı. Uzak Doğu’dan çıktı. Spa koyduk. Saç bakımı, saç masajı. Ense bölgesinden çok fazla sinir geçiyor biliyorsunuz. O bölgeye yapılan masajlarla rahatlama sağlanıyor, saçların dökülmesine karşı çeşitli medikal olmayan ürünlerle Hair Spa’yı kazandırdık Alanya'ya. Onun haricinde profesyonel cilt bakımı yaptık, premium bir yer oldu. Dünyaca ünlü markalarla çalışıyoruz. Kirpikler, kalıcı makyajlar… Kişisel bakım diyelim; yani kadına yönelik kişisel bakım yeri yaptık. Kısa ve öz işlemler var. Hijyene önem verdik. Markalara önem verdik. Güzel bir yer oldu. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)