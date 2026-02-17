Antalya ve Alanya'da uyarı: Zorunlu değilseniz evden çıkmayın
Antalya ve Alanya'da uyarı: Zorunlu değilseniz evden çıkmayın
İçeriği Görüntüle

Alanya’da Dr. Tahsin Biner’in yeni işletmesi Beauty Cafe Premium Güzellik Merkezi, Obagöl Fatih Caddesi’nde düzenlenen tören ve kurdele kesiminin ardından kapılarını açtı. Açılış törenine ünlü oyuncular Müfit Kayacan ve İlkay Kayku Atalay da katılarak destek verdi. Merkezde, kadınlara yönelik nail art, manikür, pedikür, hair spa, saç bakımı ve saç masajı hizmetlerinin yanı sıra profesyonel cilt bakımı, kirpik uygulamaları ve kalıcı makyaj işlemleri sunuluyor. Hijyen ve kalite odaklı hizmet anlayışıyla faaliyet gösterecek olan işletmede, dünyaca ünlü markalarla kişisel bakım uygulamaları gerçekleştirilecek.

‘YENİ BİR YER, YENİ BİR NEFES’

Dr. Tahsin Biner, “Yeni bir yer, yeni bir nefes. Yeni bir işletme ile Alanya'ya hizmete devam ediyoruz. Ben bu işletmeyi niye yaptım? Çok fazla merdiven altı evlerde yapılan, hijyenik olmayan, kayıtsız, devlete hiçbir şekilde vergi vermeyen kaçakların yaptığı bir sektördü bu; tırnak, manikür, pedikür. Buna karşı beni tanıyan bilir. Yıllardır savaş veriyorum bu kaçaklara karşı. Hiçbir şekilde vergi vermeyen, devlete kaydı olmayan, hijyenik olmayan evlerde, merdiven altı yerlere karşı biliyorsunuz savaş açmıştım. O noktada giderken dedim ki; sağlıklı, hijyenik, bu işi layıkıyla ve profesyonelce yapan bir işletme yapalım. Oradan yola çıkarak bu işletmeyi açtık. Alanya'ya hayırlı olsun. Tamamen hijyenik. Benim önderliğimde güzel bir mekân yaptık” diye konuştu.

‘KİŞİSEL BAKIMA YÖNELİK HER ŞEY’

Güzellik merkezi içerisinde verilen hizmetlerden de bahseden Biner, “Nail art, manikür, pedikür, hair spa ekledik. Spa son yıllarda yeni yeni meşhur olmaya başladı. Uzak Doğu’dan çıktı. Spa koyduk. Saç bakımı, saç masajı. Ense bölgesinden çok fazla sinir geçiyor biliyorsunuz. O bölgeye yapılan masajlarla rahatlama sağlanıyor, saçların dökülmesine karşı çeşitli medikal olmayan ürünlerle Hair Spa’yı kazandırdık Alanya'ya. Onun haricinde profesyonel cilt bakımı yaptık, premium bir yer oldu. Dünyaca ünlü markalarla çalışıyoruz. Kirpikler, kalıcı makyajlar… Kişisel bakım diyelim; yani kadına yönelik kişisel bakım yeri yaptık. Kısa ve öz işlemler var. Hijyene önem verdik. Markalara önem verdik. Güzel bir yer oldu. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)

5236F71B 5Fbf 4A10 B0B5 176935707A7F9Aa4E5A9 8343 43B5 Bc82 2Fa25A1Bf1A21Df4D383 560C 495E 97De 5Dd21E88A696B917147F A30C 487D B117 67Dffabe90Ab526409C6 7Cb2 492D B011 61D58067247CD044A2F3 4Bcb 4C4C B1C0 66E544D549Fa-17D7A93Cb C533 4850 Af49 1519F5C2B0Ef0871A07D 82F7 4D67 8128 049Ff8506555Ee6F0795 C0C8 49Ab 9F4C 145745E6Dfd5D977Decb 2758 4141 A934 E38Cb9B613B1D044A2F3 4Bcb 4C4C B1C0 66E544D549Fa

Kaynak: Haber Merkezi