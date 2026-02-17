Alanya Tosmur’da kamyonetin kasasına tutunarak ilerleyen işçi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tehlikeli yolculuğun ardından sürücüye 3 bin TL ceza kesildi.

Antalya’nın Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi’nde kaydedilen görüntüler, trafikte yaşanan sorumsuzluğu bir kez daha gözler önüne serdi. İnşaat malzemesi yüklü bir kamyonetin arka kasasına hiçbir güvenlik önlemi olmadan tutunan bir işçi, dakikalarca bu şekilde yolculuk yaptı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK

Görüntülerde şahsın, hızla ilerleyen kamyonetin arka kısmında ayakta durduğu ve yalnızca elleriyle kasaya tutunduğu görülüyor. Alanya’da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk olarak paylaşılan video kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Yoldan geçen sürücüler şaşkın bakışlarla izledi. Düşse ne olurdu diye insan istemeden düşünüyor.

Uzmanlar yıllardır uyarıyor; açık kasa araçlarda yolcu taşımak hem yasak hem de ölümcül risk taşıyor. Özellikle şehir içi trafikte ani fren, çukur ya da küçük bir manevra bile ağır sonuçlar doğurabiliyor. Bu olayda da olası bir düşme halinde hem işçinin hem de diğer sürücülerin hayatı tehlikeye girebilirdi. Bir anlık denge kaybı ve…

SOSYAL MEDYA İHBAR SAYILDI

Görüntülerin yayılması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede kamyonetin plakası tespit edildi ve sürücüye ulaşıldı.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan değerlendirme sonrası sürücüye 3 bin TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, benzer görüntülerle karşılaşan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi veya resmi ihbar kanalları üzerinden bildirimde bulunabileceğini hatırlattı.

İŞ GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Alanya’da yaşanan bu olay, inşaat işçilerinin taşınma şekli ve iş güvenliği önlemleri konusunu yeniden gündeme taşıdı. Açık kasa araçlarda işçi taşınması hem mevzuata aykırı hem de ciddi kazalara davetiye çıkarıyor. Kentte özellikle şantiye bölgelerinde benzer manzaraların zaman zaman görülmesi dikkat çekiyor.

Günlük yevmiye için çalışan bir işçinin hayatı, birkaç dakikalık ihmal yüzünden riske atılıyor. Üstelik bu risk sadece ona ait değil.