Ara transfer döneminde Beşiktaş, Belçika temsilcisi Genk’ten 14 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı takımda kısa sürede dikkat çekti.

24 yaşındaki santrfor, 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Beşiktaş’ta çıktığı ilk iki karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Güney Koreli futbolcu, ilk maçında Alanyaspor karşısında röveşata golü atarken bir de penaltı kazandırdı. Ardından Başakşehir maçında da skor üreten Oh, hücum hattındaki etkinliğiyle teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bu performans, Beşiktaş kariyerine uyum sürecini hızlı geçirdiği şeklinde değerlendirildi.

GÜNEY KORE BASININDA YANKI BULDU

Hyeon-gyu Oh’un Beşiktaş formasıyla sergilediği ilk maçlardaki performansı, Güney Kore spor basınında da geniş yer buldu. Ülkedeki bazı yayın organlarında yapılan değerlendirmelerde, genç futbolcunun kısa sürede takıma katkı verdiği vurgulandı.

The Joongang, Oh’un iki maçta skor katkısı vererek hücum hattında önemli bir rol üstlendiğini yazdı.

EPN, yeni transferin güçlü fiziği ve hareketliliğiyle Beşiktaş hücumuna alternatif oluşturduğunu belirtti.

BNT News, ilk iki maçtaki gol ve asist katkısının beklentilerle uyumlu olduğuna dikkat çekti.

Star News Korea, Oh’un Türkiye’ye hızlı adapte olduğuna vurgu yaptı.

Chosun, futbolcunun performansının teknik direktör Sergen Yalçın ve taraftarlar üzerinde olumlu bir izlenim bıraktığını aktardı.

Daum ise Güney Koreli oyuncunun Beşiktaş’taki başlangıcını, uyum ve istikrar açısından olumlu bir örnek olarak değerlendirdi.

Beşiktaş’ta ilk haftalarda sergilediği performansla dikkat çeken Hyeon-gyu Oh’un, sezonun ilerleyen bölümünde nasıl bir grafik çizeceği merak konusu.