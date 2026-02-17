8 katlı apartmanın 4’üncü katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Ömer S., ablası Lakat S.’yi bıçakla rehin aldı. Evden gelen sesleri duyan binadakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, kapıyı kilitleyen Ömer S.’yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ömer S.’nin olumsuz yanıt vermesi üzerine daire kapısı koçbaşıyla kırılarak açıldı. Ekiplerin daireye girmesi üzerine Ömer S. kendisini tuvalete kilitledi, ablası Lakat S. ise kurtarılıp dışarı çıkarıldı. Ağlayan Lakat S.'yi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna ettiği Ömer S., tuvaletin kapısını açıp elindeki bıçağı teslim etti. Şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
17 yaşındaki genç, ablasını bıçakla rehin aldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kardeşi Ömer S. (17) tarafından bıçakla rehin alınan Lakat S. (19) koçbaşıyla kapıyı kırarak daireye giren polis tarafından kurtarıldı. Kendisini tuvalete kilitleyen Ömer S., ikna edilip gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
