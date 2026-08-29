Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı görevine atanan Hasan Şahin, belediye meclis gruplarındaki koordinasyonu artırmak için harekete geçti. Antalya yerel basınına yansıyan haberlere göre Şahin, eylül ayında yapılacak Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi toplantıları öncesinde CHP Grup Toplantısı'na başkanlık edecek.

Nail Kamacı'nın görevden alınmasının ardından 29 Haziran'da görevi devralan Şahin'in, yeni yönetimin parti politikalarıyla uyumunu sağlamayı hedeflediği bildirildi. Temmuz ayında yapılamayan ve ağustos ayında meclisin tatil olması sebebiyle ertelenen grup toplantılarının, 13 veya 14 Eylül tarihlerinde yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Daha önce Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir arasında toplantı takvimine dair çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmişti.

İLÇELERDE YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?

Antalya'daki 19 ilçeyi kapsayan yeni yapılanma doğrultusunda, CHP ilçe başkanlarının kendi bölgelerindeki belediye meclis gruplarına başkanlık etmesi kararlaştırıldı. Bu gelişmenin olası yansıması olarak, Alanya'da da CHP İlçe Başkanlığı'nın Alanya Belediye Meclisi üyeleriyle koordinasyonu doğrudan devralması ve yerel yönetim kararlarının parti politikalarıyla eşgüdümlü yürütülmesi bekleniyor.

Yeni dönemde il ve ilçe teşkilatlarının belediye başkanlarıyla kuracağı ilişkiler, bölge siyasetinin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Örgütlenme sürecini tamamlayan il yönetiminin yerel meclislerde atacağı adımlar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.