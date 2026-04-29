Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Alanya’da düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu değerlendirilen 20 bin kaçak gözlük ele geçirildi. Toprak Optik Sahibi Ali Toprak, tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.

'SAHTE ÜRÜNLER ORİJİNALLERLE KARIŞABİLİYOR'

Kaçak ve sahte ürünlerin özellikle yaz sezonu öncesi arttığına dikkat çeken Toprak, optik seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Konuya ilişkin Dim TV'ye özel açıklamalarda bulunan Toprak, “Bu tür kaçak ya da sahte ürünlerin, orijinal ürün satan mağazalara girdiğini düşünmek bile istemiyorum. Umarım böyle bir durum söz konusu değildir. Alanya’da bizim gibi optik mağazalarında çok fazla sahte ürün satıldığını düşünmüyorum. Ancak sokaklarda ve caddelerde bu tür ürünlerin bulunabildiği herkesin malumu” dedi.

GÖZLÜK SEÇİMİ YAPARKEN DİKKAT!

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla güneş gözlüğü ihtiyacının arttığını vurgulayan Toprak, tüketicilerin seçim yaparken en çok düşülen hataya da dikkat çekti. Toprak, “Güneş gözlüğü seçiminde toplumda yaygın bir algı yanılgısı var. Müşteriler ilk olarak modeline bakıyor. Oysa asıl önemli olan cam kalitesidir. Marka çoğu zaman en son değerlendirilmesi gereken unsurdur. Çünkü çok bilinen markalardan daha kaliteli camlara sahip alternatifler de vardır” dedi.

'SERTİFİKA VE GARANTİ MUTLAKA SORGULANMALI'

Güvenli alışveriş için vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Toprak, “Güvenilen, bilinen ve geçmişi olan optik mağazalar tercih edilmeli. Sadece çerçevenin yakışmasına değil, cam özelliklerine de dikkat edilmeli. Ürünün orijinalliği sorgulanmalı, sertifikası istenmeli ve garanti süresi hakkında bilgi alınmalıdır. Bu şekilde doğru ve sağlıklı bir alışveriş yapılabilir” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

