ALANYA Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya İlçe Müftüsü Mehmet Seven’i ziyaret ederek, annesi merhume Ümmühan Seven için taziyede bulundu. Ziyaret, Alanya’da kamu kurumları arasındaki dayanışma ve insani hassasiyetin bir yansıması olarak dikkat çekti.

ACILI GÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Gerçekleştirilen taziye ziyaretinde Kaymakam Öztürk, merhume Ümmühan Seven için Allah’tan rahmet dilerken, Müftü Mehmet Seven’e, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır temennilerini iletti. Ziyaret sırasında kısa bir süre aileyle görüşen Öztürk, acının paylaşıldıkça hafiflediğini ifade etti.

Taziye ziyaretinin, özellikle kamu görevinde bulunan isimlerin zor zamanlarında yanlarında olunmasının önemini ortaya koyduğu değerlendirildi.

TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ÖNEMİ

Alanya’da kamu yöneticileri arasındaki bu tür ziyaretler, sadece resmi bir protokol olarak değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir gelenek olarak görülüyor. Özellikle kayıp ve yas dönemlerinde gösterilen bu dayanışma, kentteki sosyal bağları da güçlendiriyor.

Yerel yönetim temsilcilerinin bu tür ziyaretlerle vatandaşlara da örnek olduğu, insani değerlerin korunması ve yaşatılması açısından önemli bir rol üstlendiği ifade ediliyor.

AİLEDEN TEŞEKKÜR

Ziyaretin ardından Müftü Mehmet Seven ve aile üyeleri, Kaymakam Öztürk’ün nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, bu tür desteklerin kendileri için büyük moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

Alanya’da farklı kurumlar arasında sürdürülen bu dayanışma kültürünün, kentteki kurumsal uyum ve sosyal huzura olumlu katkı sunduğu belirtiliyor.