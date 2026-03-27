Show TV’de yayınlanan skeçte Konya ile İzmir karşılaştırması gündem oldu. Etliekmek detayı tartışma yarattı, izleyiciler ikiye bölündü.

Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show’da ekrana gelen bir skeç, Türkiye’de zaman zaman gündeme gelen Konya–İzmir rekabetini yeniden tartışmaya açtı. İki şehrin kültürel farklılıklarını konu alan skeç, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

REKABET SAHNEYE TAŞINDI

Skeçte İzmirli ve Konyalı iki ailenin dünürlük ilişkisi üzerinden ilerleyen hikâye anlatıldı. Ramazan ayında çocuklarının evinde bir araya gelen aileler, ilk etapta uyumlu bir görüntü verdi. Sofrada İzmir bombası ile Konya etliekmeği karşılıklı övüldü, şehirler hakkında olumlu ifadeler kullanıldı.

Ancak bayram planlarının konuşulmasıyla birlikte ortam değişti. Çocukların bayramı İzmir’de geçirmek istemesi üzerine başlayan sohbet, kısa sürede şehirler arası tatlı rekabetten sert tartışmaya dönüştü.

ETLİEKMEK DETAYI TEPKİ ÇEKTİ

Skeçte geçen bazı ifadeler özellikle Konyalı izleyicilerin tepkisini çekti. Konyalı karakterin etliekmek için “etli pide” demesi ve Kayseri’ye ait Gesibağları türküsünün Konya ile ilişkilendirilmesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Birçok kullanıcı, “kültürel detayların yanlış yansıtıldığı” yorumunu yaptı. Özellikle “Konya etliekmek mi pide mi?” tartışması yeniden gündeme geldi. Bu detay… küçük gibi ama insanlar takılıyor.

ORTAK NOKTA AFYON OLDU

Skeçin finalinde ise gerilim farklı bir noktaya taşındı. Çocukların devreye girmesiyle çözüm olarak bayramın ne İzmir’de ne de Konya’da geçirilmesi önerildi.

Ortak nokta olarak Afyonkarahisar seçildi. “İki şehre de eşit mesafe” fikriyle sunulan bu çözüm, skeçte uzlaşma mesajı verilmesini sağladı.

Garip ama tanıdık bir durum aslında. Türkiye’de aileler arasında bu tarz “nerede bayram yapılacak” tartışmaları hep olur…

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Skeçin yayınlanmasının ardından sosyal medyada farklı görüşler ortaya çıktı. Bir kesim, skeçin günlük hayattaki şehir rekabetini mizahi ve başarılı bir şekilde yansıttığını savundu.

Diğer kesim ise özellikle kültürel hatalar ve genellemeler üzerinden eleştirilerde bulundu. “Eğlence mi, yoksa yanlış temsil mi?” sorusu tartışmanın merkezine yerleşti.

Bu tarz içeriklerin özellikle yerel kimlik hassasiyeti yüksek şehirlerde daha dikkatli hazırlanması gerektiği yorumları da dikkat çekti.

Alanya’da da benzer bir durum olsa… kim bilir, tartışma yine büyür müydü