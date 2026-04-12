Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava durumu değişkenliğini sürdürüyor. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken, bu durumun dolaylı etkileri Antalya ve Alanya’da da hissediliyor.

ALANYA VE ANTALYA’DA HAVA NASIL OLACAK?

Alanya ve Antalya genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış öngörülmese de iç bölgelerden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkisini artırırken, vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması isteniyor.

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞ ETKİLİ

Yurt genelinde ise iç kesimlerde yağmur ve sağanak, İç Anadolu’da yer yer karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON VE BUZLANMA UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Bu durum özellikle tarımsal üretim yapan kesimler için önem taşıyor.

ÇIĞ VE KUVVETLİ YAĞIŞ RİSKİ

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi devam ederken, kuvvetli yağışlara karşı da uyarılar yapıldı.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, özellikle hava sıcaklıklarındaki ani düşüşe karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti. Antalya ve Alanya’da yaşayanların ise serin havaya karşı hazırlıklı olması öneriliyor.