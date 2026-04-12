Alanya’da son dönemde içme suyu fiyatlarına gelen peş peşe zamlar, vatandaşın bütçesini zorlamaya başladı. Özellikle damacana ve pet şişe su fiyatlarında yaşanan artış, günlük yaşam maliyetlerini yeniden gündeme taşıdı.

DAMACANA SU 280 TL’Yİ GÖRDÜ

İlçe genelinde 19 litrelik damacana su fiyatları 205 TL’den başlarken, bazı markalarda bu rakam 280 TL’ye kadar yükseldi. Son bir ayda yaşanan artışın %40 seviyesine yaklaşması, tüketicilerin tepkisine neden oldu.

PET ŞİŞE SUDA DA ARTIŞ VAR

Zam dalgası sadece damacana ile sınırlı kalmadı. Şubat ayında yaklaşık 26 TL olan 5 litrelik pet şişe su fiyatları, Mart ayı itibarıyla 36 TL seviyesine çıktı. Bu artış, kısa sürede yaklaşık %38 zam anlamına geliyor.

NEDENİ MALİYET ARTIŞI

Fiyat artışlarının arkasında akaryakıt giderleri ve plastik ham madde maliyetlerindeki yükseliş olduğu belirtiliyor. Nakliye maliyetlerinin artması da fiyatlara doğrudan yansıyor.