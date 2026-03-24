YAŞ sebze ve meyve başta olmak üzere çeşitli tarımsal üretimde adından söz ettiren Antalya'da, Türkiye'nin sebze tüketiminin yarısı karşılanıyor. Kentteki 327 bin hektar tarım alanında hasat yapan yaklaşık 157 bin çiftçi, seralarda, açık tarlalarda ve bahçelerde ürettiği domatesten hıyara, kabaktan bibere, patlıcandan mantara, portakaldan elma, muz ve zeytine, tropik meyvelere kadar onlarca yaş sebze meyve ve kesme çiçek yetiştiriyor.

64 ÜLKEYE İHRACAT

Geçen yıl 24 milyar 489 milyon 831 bin 445 lira değerindeki tarımsal ürün, kent merkezi ve ilçelerdeki toplam 21 üretici hali aracılığıyla Türkiye'deki bütün illere, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya, İngiltere, Finlandiya, Hollanda başta olmak üzere 64 ülkeye pazarlanıyor.

Türkiye'nin en büyük üretici hali konumundaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden günlük ortalama 3 bin ton yaş sebze meyve, yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara gönderiliyor. 30 yıldır hizmet veren hal, aynı zamanda yaklaşık 15 bin kişinin de geçim kaynağı oldu. Üreticinin tarladan ve seralardan toplayıp hale ulaştırdığı ürünler, müstahsiller ve komisyoncular aracılığıyla tüccara satılıyor. Tüccarın satın aldığı ürünler paketleme tesisinde paketleniyor ve gideceği şehre gönderilmek üzere araçlara yükleniyor.

HALE, GÜNDE 15 BİN ARAÇ DOLUSU ÜRÜN GİRİYOR

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Antalya Hali ülkemiz için önemli bir tesis. Günde ortalama 3 bin ton ürün işleniyor. 64 ülkeye ihracat yapıyoruz. Günde ortalama 15 bin araç dolusu ürün hale giriş yapar ve bütün şehirlere bu ürünleri gönderiyoruz. Türkiye'nin en önemli üretici halinden biri. Halde çalışan 15 bin kişi evine ekmek götürüyor. Özellikle Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya, İngiltere, Finlandiya, Hollanda başta olmak üzere Balkan ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri gibi çok sayıda ülkeye ürün gönderiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA