CHP’den istifa eden Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Gelişme, Antalya siyasetinde dengeleri yeniden tartışmaya açtı.

ROZETİ ANKARA’DA TAKILDI

Antalya’nın Serik ilçesinde Kadir Kumbul cephesinde beklenen gelişme resmileşti. Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Kumbul, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katıldı. Parti rozeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makam odasında takıldı.

Kumbul’un Ankara’ya, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker ile birlikte giderek katılım sürecini tamamladığı öğrenildi. İlk etapta grup toplantısı sonrası yapılması planlanan törenin, yaşanan güvenlik gündemi nedeniyle sade ve basına kapalı şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

ANTALYA SİYASETİNDE YANKISI BÜYÜK

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin uzun yıllar sonra kazandığı Serik’te yaşanan bu değişim, Antalya genelinde siyasi dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Kumbul’un parti değişikliği, özellikle Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki güç dağılımı açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

AK Parti kanadından yapılan ilk açıklamalarda, Serik’e yönelik yatırımların hız kazanacağı mesajı verildi. İlçe Başkanı Ahmet Söker, “Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Serik daha güçlü hizmet alacak” ifadelerini kullandı.

MECLİS DENGELERİ DEĞİŞEBİLİR

Kumbul’un ardından bazı belediye meclis üyelerinin de parti değiştirebileceği konuşuluyor. Bu ihtimal gerçekleşirse CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki üye sayısının 70’e kadar gerileyebileceği belirtiliyor.

ANKARA ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Kumbul’un TBMM’den ayrıldığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Kumbul’un yanında, daha önce CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın da yer aldığı görüldü.

Serik’te seçmenin verdiği oyla oluşan tablo kısa sürede değişti. İlçede günlük hayatı doğrudan etkileyen kararların nasıl şekilleneceği, özellikle altyapı, yatırım ve hizmet başlıklarında nasıl bir yol izleneceği merak konusu.