Antalya Alanya'da Nisan ortasında ölçülen 24 derece hava sıcaklığı, turizm hareketliliğini hızlandırdı. Deniz suyu sıcaklığının 20 dereceye ulaşması ile birlikte sahillerde sezon erken açılmış gibi bir tablo oluştu.

Uzun süredir beklenen sıcak hava, özellikle ilçede bulunan yerli ve yabancı turistleri sahile yönlendirdi. Sabah saatlerinden itibaren plajlarda hareketlilik gözlendi.

Dünyaca bilinen Kleopatra Plajı gün boyunca en yoğun noktalardan biri oldu. Sahile gelenler arasında denize girenler kadar kumsalda vakit geçirenler de vardı.

Bazı tatilciler denize girerek serinlemeyi tercih etti. Bazıları ise güneşlenerek vakit geçirdi. Sahil boyunca şezlongların büyük bölümünün dolu olduğu görüldü.

Deniz turizmi de hareketlendi. Tekne kiralayan turistler açıkta zaman geçirirken, güvertede güneşlenenler ve denize girenler dikkat çekti.

Sahile gelen aileler ise çocuklarıyla birlikte oyun oynadı. Kimi yürüyüş yaptı, kimi sadece oturup güneşin tadını çıkardı. Gün boyunca sahilde farklı aktiviteler aynı anda sürdü.

İSVEÇ’TEN GELDİ, PLAJI ÖVDÜ

Tatil için İsveç’ten gelen Müslüm Kozlak, Alanya’daki deniz ve plajdan memnun kaldığını söyledi. Kozlak, “Alanya’ya tatile İsveç’ten geldim. Kleopatra Plajı çok güzel. Herkesi bekliyoruz. Burası şahane bir plaj” ifadelerini kullandı.

TURİZM SEZONU ERKEN HAREKETLENDİ

Sezonun henüz başında bu seviyede yoğunluk oluşması, turizm esnafı açısından da dikkat çekici bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de benzer seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Alanya’da Nisan ayında denize girilecek hava oluşması, özellikle erken tatil planı yapan ziyaretçiler için cazip bir tablo ortaya koyuyor.