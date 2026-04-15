Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un CHP’den ayrılmasının ardından belediye yönetiminde ilk kopuş yaşandı. Başkan Yardımcısı Mehmet Balık görevinden çekildi.

Antalya Serik’te siyasi hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un CHP’den istifa etmesiyle başlayan süreç, belediye yönetiminde yeni ayrılıkları da beraberinde getirdi.

Son gelişmede, Serik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Balık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Balık’ın kararı, ilçede zaten hareketli olan siyasi dengeleri daha da tartışmalı hale getirdi.

BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVİNDEN AYRILDI

Mehmet Balık yaptığı açıklamada yalnızca başkan yardımcılığı görevinden değil, belediye bünyesindeki diğer görevlerinden de çekildiğini duyurdu. Ancak Balık, siyasi yoluna CHP çatısı altında devam edeceğini belirtti.

Balık’ın Serik Belediye Meclis Üyesi olarak görevini sürdüreceği ifade edildi.

Bu ayrılık, belediye yönetiminde yeni görevlendirmelerin kapıda olduğu yorumlarını da beraberinde getirdi.

KULİSLER HAREKETLİ: KUMBUL AK PARTİ’YE Mİ GEÇİYOR?

Öte yandan, Kadir Kumbul’un AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar gündemin merkezinde yer alıyor. Kulislerde konuşulanlara göre, bu geçişin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.

Aynı süreçte 8 CHP’li meclis üyesinin de istifa edebileceği iddiası, Serik Belediye Meclisi’nde güç dengelerinin tamamen değişebileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

SİYASİ ETKİSİ ALANYA’YA KADAR UZANABİLİR

Serik’te yaşanan bu gelişmeler, Antalya’daki diğer ilçelerde de yakından takip ediliyor. Özellikle yerel yönetim dengelerinin değişmesi, bölgedeki siyasi atmosferi doğrudan etkileyebilir.

Vatandaş açısından bakıldığında ise bu tür değişimlerin en çok belediye hizmetlerinin devamlılığı, karar süreçleri ve yerel projeler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Şimdilik gözler hem CHP’nin hem de AK Parti’nin atacağı yeni adımlarda.

CHP’DEN BASIN AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Örgütü’nün, bugün saat 15.00’te Serik Belediyesi önünde konuyla ilgili basın açıklaması yapması bekleniyor.