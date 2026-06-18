Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa, Antalya ve ilçelerindeki konut piyasasına yönelik Mayıs 2026 verilerini yayımladı. Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığı habere göre, kent genelinde satılık konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 28,79 oranında yükseliş kaydedildi.

Şehirdeki ortalama satılık konut fiyatı 5 milyon 999 bin 510 TL seviyesine çıkarken, ortalama büyüklük 110 metrekare olarak ölçüldü. Mayıs ayı sonu itibarıyla metrekare birim fiyatı 54 bin 541 TL'ye ulaştı. Yatırımcılar için önemli bir metrik olan ortalama amortisman süresi ise Antalya genelinde 17 yıl olarak belirlendi.

EN FAZLA VE EN AZ DEĞER KAZANAN İLÇELER

Rapor verilerine göre son bir yıl içinde fiyatların en çok arttığı ilçeler Demre, Muratpaşa, Kepez, Kumluca ve Korkuteli oldu. Buna karşılık fiyat artışının en sınırlı kaldığı bölgeler Akseki, Aksu, Elmalı, Alanya ve Gazipaşa şeklinde sıralandı. Bu bölgelerdeki yatırım performansını farklı dinamiklerin belirlediği ifade ediliyor. Diğer yandan Aksu'ya bağlı Altıntaş bölgesinde çözülen mülkiyet sorunlarının ardından inşa edilen yeni projelerin, kentin genel konut stokunu hızla artırdığı bildirildi.

ALANYA'DA AMORTİSMAN SÜRESİ NE DURUMDA?

Konut yatırımının geri dönüş süresi dikkate alındığında Akseki, Kepez, Elmalı, Muratpaşa ve Aksu en kısa sürede kendini amorti eden ilçeler oldu. Yabancı yerleşimi ve turizm dinamikleriyle öne çıkan Alanya ise Kaş, Demre, Gazipaşa ve Kemer ile birlikte amortisman süresi en uzun ilçeler arasında yer aldı. Fiyat artış hızındaki yavaşlama ve ortalama 17 yılı bulan geri dönüş sürelerinin, Alanya'daki gayrimenkul yatırımcılarının piyasa stratejilerini yakından etkilemesi muhtemel görünüyor.