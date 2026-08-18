Antalya'da hava sıcaklıklarının yükselmesi, sokakta yaşayan hayvanların suya erişim sorununu yeniden gündeme getirdi. Şehirdeki betonlaşma ve doğal su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle kedi, köpek ve kuşların susuzluk riski artıyor. Antalya Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı T. Murat Karabayoğlu, vatandaşları sıcak günlerde hayvanlar için güvenli alanlara temiz su bırakmaya davet etti.

Yaz aylarında asfalt ve kaldırım yüzeylerinin aşırı ısınması, kentsel alanları sokak hayvanları için doğal su kaynaklarından yoksun bir yapıya dönüştürüyor. İnsanlardan farklı olarak terleme mekanizmaları sınırlı olan kedi ve köpekler, sıcak çarpmalarına ve hızlı sıvı kaybına karşı daha savunmasız kalıyor.

Karabayoğlu'nun aktardığına göre, temiz su bulamayan hayvanlar çöp kenarlarındaki atıklı veya kimyasal karışmış suları tüketmek zorunda kalabiliyor. Uzun süre beklemiş ve hijyenik olmayan bu suların tüketilmesi, hayvanlarda sindirim sistemi enfeksiyonlarından böbrek rahatsızlıklarına kadar uzanan ciddi sağlık problemlerine yol açıyor.

SU KAPLARI NEREYE YERLEŞTİRİLMELİ?

Sokak hayvanları için sadece su bırakmak yeterli bir çözüm sunmuyor. Antalya gibi sıcaklık değerlerinin yüksek seyrettiği bölgelerde, güneş altında bekleyen sularda kısa sürede bakteri ve yosun oluşumu gözleniyor. Durgun ve kirlenmiş sular hayvan sağlığına zarar verebildiği için su kaplarının gölge alanlara konumlandırılması gerekiyor.

Uzmanlar, su kaplarının doğrudan güneş almayan, ağaç altları veya bina girişleri gibi güvenli bölgelere yerleştirilmesini tavsiye ediyor. Hayvanların su içerken kendilerini güvende hissetmeleri ve araç trafiğinden uzak kalmaları önem taşıyor. Ayrıca kaplardaki suyun günde en az bir kez tamamen dökülerek temizlenmesi ve taze su ile değiştirilmesi öneriliyor.

FARKLI CANLILAR İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Sıcak havalardaki su ihtiyacı yalnızca kedi ve köpeklerle sınırlı kalmıyor. Kent ekosisteminde yaşamını sürdüren kuşlar, kirpiler ve kaplumbağalar da temiz suya büyük ölçüde gereksinim duyuyor. Kuşların erişebilmesi için yüksek ve güvenli noktalara su kapları asılması, diğer küçük canlılar için ise zemin seviyesinde kolay ulaşılabilir gölgelik alanlar oluşturulması tavsiye ediliyor.

Doğal yaşam alanlarının kısıtlı olduğu şehir ortamlarında, sokak hayvanlarının hayatta kalabilmesi vatandaşların alacağı bu basit önlemlere dayanıyor. Aşırı sıcaklarda kapı önlerine veya parklara bırakılacak bir kap temiz su, birçok canlının yaşamını sürdürmesinde kritik bir rol üstleniyor.