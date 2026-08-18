Antalya turizminde sezonun ilk aylarında yaşanan kaybın ardından temmuz ve ağustosla birlikte ziyaretçi trafiği hızlandı. Ocak-temmuz döneminde kente 8 milyon 359 bin yabancı ziyaretçi gelirken, 1 Ağustos'ta 103 bin 200 yabancı ziyaretçiyle 2026'nın günlük giriş rekoru kırıldı.

Ağustostaki yoğunluk konaklama tesislerine de yansıdı. Özellikle üst segment ve nitelikli tesislerde doluluk oranları yüzde 90-95'in üzerine çıktı. Haziran ayında başlayan rezervasyon hareketliliğinin yazın ikinci yarısında güçlendiği görüldü.

ANTALYA İLK YEDİ AYDA GEÇEN YILIN GERİSİNDE

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, yüksek sezon rakamlarının yılın tamamındaki tabloyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Antalya'nın ocak-temmuz dönemindeki yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı döneminin yaklaşık yüzde 7 altında kaldığını belirten Saatçioğlu, temmuzdan itibaren ise belirgin bir toparlanma başladığını ifade etti.

Saatçioğlu, "Antalya, ocak-temmuz döneminde 8 milyon 359 bin yabancı ziyaretçiye ulaştı ancak bu rakam geçen yılın yaklaşık yüzde 7 gerisinde. Buna karşılık temmuzdan itibaren ciddi bir toparlanma görüyoruz" dedi.

Sezonun ilk yarısındaki yavaşlama daha önce açıklanan verilerde de görülmüştü. Haziran sonu itibarıyla Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı 5 milyon 697 bin 136 olarak açıklanmış, geçen yılın aynı döneminde bu sayı 6 milyon 266 bin 660 olmuştu.

1 AĞUSTOS'TA GÜNLÜK REKOR GELDİ

Yazın ikinci yarısındaki hareketliliğin en somut göstergelerinden biri 1 Ağustos'ta kaydedildi. Antalya, tek günde 103 bin 200 yabancı ziyaretçi ağırlayarak 2026'nın günlük giriş rekoruna ulaştı.

Saatçioğlu, "Ağustos ayında özellikle nitelikli tesislerde yüzde 90-95'in üzerinde doluluklar görülüyor. Dolayısıyla bugün Antalya'da 'turist gelmiyor' demek doğru değil. Ancak rekor bir gün veya yüksek ağustos doluluğu, sezonun ilk aylarında yaşanan kaybı da ortadan kaldırmıyor" diye konuştu.

Otel yöneticileri açısından ziyaretçi ve doluluk rakamlarının tek başına yeterli olmadığını belirten Saatçioğlu, sektörün asıl gündeminin gelir ve kârlılık olduğunu söyledi. Saatçioğlu, "Bizim açımızdan asıl mesele artık sadece otelin dolması değil, hangi fiyatla dolduğu ve sezon sonunda ne kadar kârlılık oluşturabildiğidir" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE PAZARINDA KAYIP YÜZDE 12

Antalya'nın başlıca kaynak pazarlarında yılın ilk yedi ayında geçen yıla göre gerileme yaşandı. Saatçioğlu'nun verdiği bilgilere göre Rusya pazarı yaklaşık yüzde 2,4, Almanya yüzde 6, İngiltere ise yüzde 12 geride kaldı.

Rusya pazarında temmuz ayında yön değişti. Bu pazardan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Rusya, Almanya ve İngiltere Antalya turizminin en büyük kaynak pazarları arasında bulunuyor.

MALİYET VE KUR DENGESİ OTELLERİ ZORLUYOR

Saatçioğlu, talepteki değişimin yalnızca turizm sektörünün kendi dinamiklerinden kaynaklanmadığını belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi, Orta Doğu'daki gelişmeler ve kaynak pazarlardaki ekonomik belirsizliklerin tatil kararlarını etkilediğini söyledi.

Sektör açısından bir diğer sorun ise maliyetlerle döviz gelirleri arasındaki denge. Otellerin önemli bölümünün giderleri Türk lirası üzerinden artarken gelirlerin büyük kısmı döviz üzerinden hesaplanıyor.

Saatçioğlu, "Döviz kurlarının hâlâ olması gereken seviyede bulunmaması, fiyat politikamızda elimizi kolumuzu bağlıyor. Giderlerimizin Türk lirası olması, enflasyona maruz kalmaya devam etmesi ve döviz kurlarıyla paralel gitmemesi bizim için en büyük sorun" dedi.

EYLÜL REZERVASYONLARI OLUMLU

Ağustostaki yüksek doluluğun ardından sektörün takibindeki bir sonraki dönem eylül ayı olacak. Saatçioğlu, mevcut rezervasyonların olumlu seyrettiğini ve yıl sonuna doğru geçen yılla oluşan ziyaretçi farkının azalmasını beklediklerini söyledi.

Buna karşın sezonun ilk aylarında oluşan kaybın tamamen kapanacağı konusunda temkinli konuşan Saatçioğlu, "İlk aylardaki kaybın tamamen kapanacağını bugünden söylemek için erken" değerlendirmesinde bulundu.

Turizm sektöründe yılın kalan bölümünde yalnızca toplam ziyaretçi sayısı değil, otellerin elde edeceği gelir ve kârlılık da yakından izlenecek. Sektörün bir sonraki sınavı ise 2027 sezonu için yapılacak erken rezervasyon ve kontrat döneminde başlayacak.