Otomobiliyle cadde üzerinden Cumhuriyet Meydanı istikametine doğru ilerleyen Rahmettullah A., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra hızını alamayarak refüje çıktı. Metrelerce savrulduktan sonra durabilen otomobilde büyük çapta hasar oluştu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler, araçta yaralanan sürücü Rahmettullah A. ile beraberindeki kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Hasarlı aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme ve çalışma başlatıldı.