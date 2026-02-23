Edinilen bilgilere göre, Osman Hilmi K. idaresindeki SUV tipi araç, deniz istikametinden çarşı yönüne seyir halinde ilerlerken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı.

Kazada sürücü Osman Hilmi K. ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.