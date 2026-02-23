Antalya Muratpaşa’da boşandığı eşini eşarpla boğarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış ceza talep edildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde yaşanan kadın cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Boşandığı eşi Hanım Biçer’i eşarpla boğarak öldürdüğü iddia edilen Hızır Çelik hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, sanığın “kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme” ve “kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

OLAY GECESİ NELER YAŞANDI?

Olay, 11 Eylül 2025 gecesi meydana geldi. İddiaya göre Hızır Çelik, boşandığı eşi Hanım Biçer’i konuşmak için eve götürdü. Evde çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Dosyaya giren bilgilere göre sanık, önce elleriyle boğazını sıktı, ardından eşarbı kullanarak genç kadını boğdu. Daha sonra yüzüne yastık bastırdığı ileri sürüldü.

Sanığın olaydan yaklaşık 3 saat sonra evden ayrıldığı, yaklaşık 16 saat sonra ise maktulün kardeşini arayarak cinayeti söylediği öğrenildi. Çelik’in daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu kaydedildi.

Evden çıktığı o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çiftin birlikte siteye giriş yaptığı, bir süre sonra sanığın elinde poşetle tek başına çıktığı görüldü.

AİLE PLANLI CİNAYET İDDİASINDA

Maktulün yakınları olayın planlı olduğunu öne sürdü. Ağabeyi Recep Biçer, kardeşinin kandırılarak eve götürüldüğünü savunarak en ağır cezanın verilmesini istedi. Aile, olayın tasarlanarak işlendiğini iddia etti.

İddianamede ayrıca sanığın, maktule ait cep telefonunu da alarak evden ayrıldığı bilgisine yer verildi.

SANIK: “ÖLDÜRME KASTIM YOKTU”

Şüpheli savunmasında, olay günü tartışma çıktığını, “kendini kaybettiğini” ve pişman olduğunu söyledi. Ancak savcılık, otopsi raporu, olay yeri inceleme bulguları, kamera kayıtları ve tanık beyanlarını birlikte değerlendirerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Bir ev. Bir tartışma. Ve geriye kalan iki çocuk…

Bu tür davalar artık yalnızca bir adli vaka değil, toplumun her kesimini ilgilendiren bir güvenlik ve yaşam meselesi haline geldi. Antalya’da artan kadına yönelik şiddet olayları, özellikle boşanma sonrası yaşanan gerilimlerde riskin büyüdüğünü gösteriyor. Ve bazen tartışma dediğimiz şey…

Sanık tutuklu yargılanıyor. Yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.