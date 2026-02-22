Güllük Caddesi’ndeki apartmanda çıkan silahlı tartışmada Yakup Önal yaşamını yitirdi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi bu sabah silah sesleriyle sarsıldı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi arasındaki tartışma, kısa sürede kanlı bir olaya dönüştü. Bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

KİRAATHANE BULUŞMASI APARTMANDA BİTTİ

Olay, sabah saatlerinde Güllük Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yakup Önal ile Yücel N. K., aralarındaki borç konusunu konuşmak için bir kıraathanede buluştu. Daha sonra ticari taksiyle apartmana geldikleri öğrenildi.

İkili apartmana girdikten kısa süre sonra tartışma başladı. Seslerin yükseldiği anlarda, iddiaya göre Yücel N. K. yanında taşıdığı silahı çıkararak Yakup Önal’a ateş etti.

DAİRENİN MUTFAĞINDA BULUNDU

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, dairenin mutfak bölümünde Yakup Önal’ı kanlar içinde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Önal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Apartmanın önünde bir süre bekleyen komşular ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sabahın erken saatinde gelen siren sesleri mahallede kısa süreli panik yarattı. Borç yüzünden yaşanan bu tür olaylar, şehir merkezinde yaşayan birçok esnafı da tedirgin ediyor…

ŞÜPHELİ KAÇTI, KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı Yücel N. K.’nin yakalanması için Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelendiği ve taksi güzergâhının araştırıldığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.