Antalya Büyükşehir Belediyesi 2026 zabıta memuru alımı için düğmeye bastı. KPSS taban puanı, yaş ve boy-kilo şartı netleşti. Başvurular 30 Mart’ta başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı personel planlaması kapsamında 90 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Lisans ve önlisans mezunlarını kapsayan ilana göre başvurular yalnızca şahsen kabul edilecek. Posta ya da online başvuru yöntemi geçerli olmayacak.

Özellikle Antalya’da kamu personeli olmak isteyen gençler için bu alım önemli bir fırsat. Son yıllarda artan başvuru yoğunluğu nedeniyle KPSS puan sıralamasının belirleyici olması bekleniyor.

90 ZABITA MEMURU ALIMINDA KADRO DAĞILIMI

İlana göre toplam 90 kadronun:

60’ı lisans mezunları için,

için, 30’u önlisans mezunları için ayrıldı.

Lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için ise KPSS P93 puan türü esas alınacak. Tüm kadrolar için taban puan 60 olarak belirlendi.

KPSS puan sıralamasına göre her kadro için beş katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar belediyenin resmi internet sitesinde ilan edilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru başvuruları, 30 Mart - 3 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Antalya Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında şahsen gerçekleştirilecek.

Adayların başvuru sırasında sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünden geçmesi zorunlu olacak. Eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Belediye önünde yine yoğunluk oluşur mu, belli değil ama önceki alımlarda ciddi kalabalık yaşanmıştı…

ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Antalya Büyükşehir Belediyesi 90 zabıta memuru alımı şartları kapsamında adaylarda şu kriterler aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak

Fiziki şartlar da dikkat çekiyor. Erkek adayların en az 1.67 metre, kadın adayların en az 1.60 metre boyunda olması gerekiyor. Ayrıca boy ile kilo arasında ±10 kilogramdan fazla fark bulunmamalı.

Boy ve kilo tespitleri başvuru sırasında belediye tarafından yapılacak. Yani ölçümden sonra evrak teslimi gerçekleşecek.

SINAV SÜRECİ NASIL OLACAK?

Sınav süreci iki aşamalı olacak:

Sözlü sınavda şu konular yer alacak:

Anayasa

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli idareler mevzuatı

Uygulamalı sınavda ise adayların mesleki yeterliliği ve fiziksel dayanıklılığı ölçülecek.

Değerlendirme yüzde 50 sözlü, yüzde 50 uygulamalı puan üzerinden yapılacak. Başarı puanı ise KPSS puanı ile sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak.

SINAV TAKVİMİ

Sözlü ve uygulamalı sınavlar, 27 Nisan - 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

Antalya’da zabıta olmak isteyen adaylar için süreç resmen başladı. Özellikle 2026 Antalya zabıta memuru alımı başvuru şartları ve tarihleri, önümüzdeki haftalarda en çok araştırılan konular arasında yer alacak gibi görünüyor.

Kaynak: Antalya Büyükşehir Belediyesi Resmi İlanı