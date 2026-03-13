Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gece saatlerinde çıkan otel yangını, turizm bölgesinde kısa süreli tedirginlik yarattı. Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki otelde yükselen dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yangının büyümeden kontrol altına alınması, olası daha ağır bir tablonun önüne geçti.

YANGIN OTELİN İKİNCİ KATINDA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre yangın, otelin ikinci katında bulunan bir dairede başladı. İhbarın ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere doğrudan müdahale etti. Müdahale sırasında yangının diğer odalara ve yan bölümlere sıçramaması için yoğun çalışma yürütüldü.

Bir turizm kentinde böyle görüntüler, hele sezon yaklaşırken, ister istemez akıllara aynı soruyu getiriyor: Ya gece daha kalabalık olsaydı? Bu kez büyümeden bitti ama olayın bıraktığı soru işaretleri yerinde duruyor.

KLİMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Söndürme çalışmalarının ardından binada soğutma yapıldı. İlk incelemelerde yangının klima ünitesinden çıkmış olabileceği değerlendirildi. Odadaki çok sayıda eşyanın zarar gördüğü, bazı eşyaların ise kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Özellikle Antalya ve Alanya hattında otel, apart ve pansiyonlarda kullanılan yoğun elektrikli sistemler düşünüldüğünde, klima kaynaklı yangın riski yeniden gündeme geldi. Bu tür olaylar, yalnızca işletmeleri değil, bölgede konaklayan turistleri ve çalışanları da doğrudan ilgilendiriyor.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Yangında en sevindirici detay, can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması oldu. Otelin ikinci katındaki dairede ciddi maddi hasar oluşurken, ekiplerin zamanında müdahalesi daha büyük zararı önledi.

Kısa sürdü. Ama gecenin o birkaç dakikası içeride olanlar için uzun geçmiş olabilir.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Teknik raporun ardından hasarın boyutu ve yangının kaynağına ilişkin daha net tablo ortaya çıkacak. Manavgat’taki olay, Antalya genelinde turizm tesislerinde yangın güvenliği ve elektrik ekipmanlarının periyodik kontrolü konusunu bir kez daha öne çıkardı.