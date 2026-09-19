Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borcu bulunan esnaf, KOBİ ve işverenler için yılın son çeyreğinde icra ve haciz süreçlerini başlatıyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, yıl içinde sunulan yapılandırma fırsatlarını değerlendirmeyen mükellefler, ekim ayından itibaren sıkı bir takip sistemiyle karşılaşacak.

Devlet, işverenlerin borç yükünü hafifletmek amacıyla yıl içinde tecil faiz oranlarını yüzde 39'dan yüzde 29'a indirmişti. Bu kapsamda, Haziran 2026 ve öncesine ait sigorta ve işsizlik primleri ile idari para cezaları için 72 aya kadar taksit imkanı sağlandı. Başvuru ve ilk taksit ödemeleri için belirlenen 31 Ağustos 2026 tarihini kaçıranlar, bu faiz indiriminden yararlanma hakkını kaybetti.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın değerlendirmelerine göre, yeni sistemde 10 milyon TL'ye kadar olan borçlar için teminat şartı kaldırıldı. 10 milyon TL'yi aşan borçlarda ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat talep edilirken, taksitlerini düzenli ödeyen esnafın araçlarındaki yakalama kararları iptal edildi.

YENİ OVP İLE HACİZ SÜRECİ BAŞLIYOR

Sunulan 72 ay vade ve teminat muafiyeti gibi kolaylıklara rağmen borcunu yapılandırmayanlar için Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yeni bir dönem devreye giriyor. OVP'de yer alan karara göre, yılın son üç ayını kapsayan ekim, kasım ve aralık aylarında prim borçlarının tahsilat süreçleri etkinleştirilecek. Kurum, yapay zeka destekli otomasyon sistemleri kullanarak borçluları anlık olarak izleyecek ve tahsilat adımlarını hızlandıracak.

İŞVERENLERİ HANGİ YAPTIRIMLAR BEKLİYOR?

Prim borçlarını ödemeyen veya yapılandırmayan işletmeler, yalnızca icra ve haciz işlemleriyle karşılaşmakla kalmayacak, aynı zamanda devletin sağladığı SGK teşviklerinden de doğrudan mahrum bırakılacak. Yapılandırma sürecine dahil olup taksitlerini yasal süresi içinde düzenli olarak ödeyen işverenler ise söz konusu yaptırımların dışında kalarak devlet desteklerinden kesintisiz şekilde yararlanmaya devam edecek.