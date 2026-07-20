Olay, Alanya'ya bağlı Bademağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 83 yaşındaki Kamile K., evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları yaşlı kadına ulaşamayınca önce mahalle çevresinde kendi imkanlarıyla arama yaptı. Yapılan tüm aramalara rağmen herhangi bir sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Yaşlı kadının bulunması için mahalle ve çevresindeki ormanlık ile ağaçlık alanlarda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, kayıp kadının bulunabileceği tüm güzergâhları tek tek kontrol ederken, mahalle sakinleri de arama çalışmalarına destek verdi. Bölgenin engebeli yapısı nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütüldü.

TERMAL KAMERALI DRON DEVREYE GİRDİ

Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarında teknolojik imkanlardan da yararlanıldı. AFAD ekipleri, termal kameralı ve gece görüş özelliğine sahip dronu havalandırarak bölgeyi havadan taramaya başladı.

Yapılan taramalar sırasında ağaçlık alanda ısı kaynağına bağlı hareketlilik tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen koordinatlar anında yerde görev yapan ekiplere bildirildi.

AĞACIN ALTINDA BİTKİN HALDE BULUNDU

Koordinatlara yönlendirilen ekipler, Kamile K.'yi evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ağaçlık alanda, bir ağacın altında bitkin halde buldu. Uzun süre dışarıda kaldığı değerlendirilen yaşlı kadının bilincinin açık olduğu ve ekiplere tepki verdiği öğrenildi.

Olay yerinde hazır bekleyen UMKE ekipleri tarafından ilk sağlık kontrolü yapılan Kamile K.'nin herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı belirlendi. Yaşlı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilirken, tedbir amacıyla kontrolleri tamamlandı.

AİLESİ DERİN NEFES ALDI

Sağlık kontrollerinin ardından Kamile K. ailesine teslim edilirken, yakınları büyük sevinç yaşadı. Saatler süren endişeli bekleyiş, yaşlı kadının sağ olarak bulunmasıyla sona erdi.

Yetkililer, özellikle Alzheimer ve demans hastalarının kaybolma riskine karşı ailelerin gerekli güvenlik önlemlerini almasının büyük önem taşıdığını belirterek, benzer durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerektiğini hatırlattı. AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde yaşlı kadının kısa sürede bulunması, teknolojik imkanların arama-kurtarma faaliyetlerindeki önemini bir kez daha ortaya koydu. (Mehmet AL)